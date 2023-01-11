تحديث iOS 17 – ما الذي نتوقعه؟

يمر عام ليأتي آخر ومع كل عام جديد هناك تحديث كبير منتظر من ابل لنظام تشغيل الايفون iOS بالإضافة إلى أجهزة ابل الأخرى. في عام 2023 نحن ننتظر من ابل تحديث iOS 17 لهواتف الايفون.

تحديث iOS 17 سوف يتم الكشف عنه رسمياً – كما هي العادة – خلال مؤتمر المطورين WWDC 2023 منتصف العام الجاري، وكل ما يسبق هذا التاريخ هي محض تكهنات وتوقعات قد يصيب بعضها وقد يخطئ.

في هذا المقال محاولة لاكتشاف ملامح التحديث الجديد وفقاً لما توصلنا إليه من تقارير صحفية وتسريبات يُرجح أنها دقيقة.

لا مزايا كبرى في تحديث iOS 17

هذا الأمر قد يكون محطباً للبعض، وخاصةً أولئك المستخدمين الذين يطمحون دوماً إلى تجربة مزايا جديدة على أجهزتهم.

تحديث iOS 17 مقارنة بتحديثات iOS الأخرى خلال السنوات الأخيرة قد يكون أقل إثارة وإبهاراً مع توقع بأن تكون المزايا الجديدة أقل مما كان مخططاً له.

السبب في ذلك هو تحول تركيز مطوري ومهندسي البرمجيات في ابل إلى تطوير نظام وتطبيقات أحد المنتجات الجديدة المتظرة وهي نظارة ابل التي ستعمل بتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

مزايا ابل كاربلاي الجديدة

ابل كاربلاي CarPlay هي خاصية الربط بين الايفون والسيارة، وسوف يشهد تحديث iOS 17 مع ابل كاربلاي مزايا جديدة قد أعلنت عنها ابل بالفعل لكن لم يتم إطلاقها حتى الآن.

هذه المزايا سوف تعمل بشكل أساسي مع إصدارات السيارات الجديدة من مختلف شركات إنتاج السيارات الكبرى، وتشمل دعم الشاشات المتعددة في السيارة، وإضافة الويدجت إلى الشاشة، والتكامل مع شاشة العدادات، والتحكم في تكييف الهواء بالسيارة، وخيارات أخرى.

أكثر من متجر للتطبيقات

ابل – مخيرة أو مجبرة – سوف تسمح مستقبلاً بتثبيت التطبيقات من خارج متجر الآب ستور وذلك حتى تتماشى مع القوانين التي سوف تسنها دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل المتاجر الرقمية.



هذه القوانين لن تسمح باحتكار تثبيت وتنزيل التطبيقات من متجر الآب ستور فقط، لذا قد يتم السماح بتثبيت التطبيقات والألعاب من خارج متجر الآب ستور من خلال متاجر أخرى بخلاف متجر الآب ستور، وقد نرى ذلك مبكراً مع تحديث iOS 17.

دعم نظارة ابل

نظارة ابل من المنتظر الكشف عنها خلال عام 2023، وستكون من أهم الملحقات التي يمكن استخدامها مع الايفون لذا من المنطقي وجود العديد من المزايا للتكامل بين الجهازين مع تحديث iOS 17.

