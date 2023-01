دراسة: مكمّل غذائي متاح بسهولة يمكن أن يجعل “بشكل كبير” أمراض القلب تتقهقر

الولايات المتحدة – بينما يتفق العديد من الخبراء على أن المكملات الغذائية ليست ضرورية إلا إذا كنت تعاني من نقص خطير، تقدم دراسة جديدة حجة قوية لمنتج مشهور.

فقد وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية للقلب أن هذا المنتج قادر “بشكل كبير” على عكس علامات أمراض القلب لدى بعض المرضى.

وتم العثور على المكمل المتاح تجاريا، والذي يسمى tricaprin، لتخفيف الأعراض المؤلمة لمرض الشريان التاجي (CAD).

ويمكن أن يسبب CAD مشاكل مثل ألم الصدر الذي يشبه الضغط أو الضيق والتعب وضيق التنفس.

وعلاوة على ذلك، كان المنتج الغذائي قادرا على إحداث “تراجع ملحوظ” في تراكم نوع من الدهون يمكن العثور عليها في الدم وتخزينها في الخلايا الدهنية، تسمى الدهون الثلاثية، في الأوعية الدموية للقلب.

وتوجد عادة في الأطعمة الدهنية والزيوت، ويمكن للدهون الثلاثية أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا تركتها تتراكم.

وعلى الرغم من وجود علاجات لمرض الشريان التاجي، إلا أن الوفاة من هذه الحالة لا تزال شائعة، ويبدو أن بعض المرضى يقاومون الدواء.

وقال المعد الرئيسي للدراسة كين إتشي هيرانو: “منذ ما يقرب من 15 عاما، حددنا نوعا جديدا من CAD يسمى اعتلال عضلة القلب والأوعية الدموية ثلاثي الجليسريد (TGCV)، حيث يتم إغلاق الشرايين التاجية بواسطة رواسب الدهون الثلاثية الناتجة عن الانهيار داخل الخلايا المعيبة للدهون الثلاثية. وفي خلايا العضلات الملساء الوعائية. هذه الآلية تجعل TGCV متميزا عن تصلب الشرايين الناجم عن الكوليسترول التقليدي، وتمثل المرضى الذين يقاومون العلاجات القياسية لـ CAD. لقد أبلغنا الآن عن حدوث تراجع ملحوظ في تصلب الشرايين التاجية المنتشر في اثنين من المرضى المصابين بـ TGCV. كلاهما عانى من ألم في الصدر ومرض السكري حتى تم تشخيصه بـ TGCV، وأدى تناول tricaprin الغذائي اللاحق إلى تخفيف الأعراض”.

ولم يخفف المكمل الغذائي المتاح تجاريا الأعراض المزعجة والمؤلمة لهؤلاء المرضى فحسب، بل أدى tricaprin أيضا إلى تراجع ملحوظ في تراكم الدهون الثلاثية في الأوعية الدموية للقلب.

وفي دراسة حالة، تمت إحالة رجل يبلغ من العمر 60 عاما ولديه تاريخ من النوع 2 من داء السكري لمدة ثلاث سنوات، إلى معهد الفريق لإجراء فحص مفصل. وعانى من ذبحة صدرية غير مستقرة، حيث خضع لزراعة دعامة ورأب وعائي بالبالون مغلف بالدواء.

وبعد ثلاثة أشهر من علاج tricaprin، انخفض حجم الدهون الموجودة في الأوعية التاجية واتسعت أوعيته الضيقة.

ونظرا لعدم استجابة جميع المرضى للعلاجات الحالية لـ CAD، فإن هذه النتائج تمهد الطريق نحو إنشاء نهج متعدد الأوجه للعلاجات الجديدة.

وأضاف الباحثون أن النتائج المثيرة التي حققتها المكملات الغذائية المتاحة بسهولة تبشر بالمرضى الذين لولا ذلك سيستمرون في المعاناة من الآثار المنهكة لهذا المرض.

ويقول أحد التحذيرات في الدراسة البحثية إن حجم العينة صغير للغاية؛ هذا يعني أنه لا يمكن تطبيق النتائج على السكان بشكل عام. ويرجى مراجعة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نوع علاجي جديد.

المصدر: إكسبريس

