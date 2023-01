ماذا يعني أن يكون المرض “متوطّنا”؟

الولايات المتحدة – ربما سمعتم بمصطلح “المتوطّن” المستخدم لوصف الأمراض، غالبا بالمقارنة مع مصطلحي “الوباء” و”الجائحة”.

ويقول العديد من مسؤولي الصحة إن “كوفيد-19” من المحتمل أن ينتقل من حالة الوباء إلى حالة التوطن في العديد من البلدان. لكن ماذا يعني هذا؟.

على نطاق أوسع، يشير مصطلح “مستوطِن” إلى كائن حي موجود في منطقة معينة. في علم البيئة، هذا يعني نوعا يعيش في منطقة جغرافية واحدة فقط، مثل نبات أو حيوان يقتصر وجوده على جزيرة ما، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي.

ومع ذلك، في سياق الصحة العامة، يشير مصطلح “المستوطِن” إلى مرض له وجود مستمر أو عدد “عادي” من المصابين بالعدوى في منطقة معينة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الدكتور كريستوفر جي جيل، أستاذ الصحة العالمية في جامعة بوسطن: “التعريف التقني هو المرض في حالة مستقرة. إنه موجود طوال الوقت. إنه لا يتسبب في تفشي المرض حقا، ولا يتلاشى”.

ويعتمد هذا المفهوم، بدوره، على فكرة المرض “الوبائي” – وهو مرض به مستويات إصابة أعلى من المعتاد في مجموعة سكانية، كما قالت جبسيامبر دي سوزا، أستاذة علم الأوبئة في Johns Hopkins Bloomberg كلية الصحة العامة. (يصبح المرض الوبائي “وباء” إذا انتشر في عدة دول أو في العالم).

وقالت دي سوزا إن حالة التوطن تعتمد أيضا على تأثيرات المرض على المجتمع في منطقة معينة. وقالت “هذا يعني أن هناك مناعة كافية لدى السكان تعلمهم كيف يتعايشون مع تلك العدوى. وهذا حين لا تكون لدينا طفرات في المرض تعطل الحياة اليومية”.

ومع ذلك، لا يتوطن كل مرض وبائي؛ الكثير يختفي وحسب. وقالت دي سوزا: “إذا كان هناك وباء وقمت باحتوائه وعلاجه بنجاح وكنت قادرا على دفعه إلى الصفر، فيمكنك منعه من أن يصبح فعلا وباء”. ومن الأمثلة على ذلك أنفلونزا الطيور 2005 H5N1 وتفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) 2002-2004.

لقد أصبحت مجموعة من الأمراض متوطنة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، بالإضافة إلى العديد من أمراض الطفولة.

وقالت دي سوزا إن العديد من الخبراء قالوا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من انتشار الوباء إن “كوفيد-19” كان وباء في الولايات المتحدة أو سيصبح قريبا، لأن معظم الناس لديهم بعض المناعة بفضل التطعيم أو التعرض للمرض.

ومع ذلك، قد يختلف توقيت هذا الانتقال وفقا للخبير، حيث قاموا بتقييم مدى انخفاض مستويات العدوى والوفاة. وقالت “إنه ليس علما دقيقا. لن نقول إن هذا اليوم بالتحديد هو الوقت الذي ننتقل فيه”. وفي الوقت نفسه، قد تستمر مستويات العدوى الوبائية في أجزاء أخرى من العالم حتى عندما يتوطن المرض في منطقة أخرى.

ويحذر الخبراء من أن التحول إلى مرض مستوطن لا يعني بالضرورة مرضا أقل حدة.

وبالمثل، فإن الاستيطان لا يعني أن المرض لم يعد مشكلة صحية عامة، كما قال عالم الفيروسات وعالم المناعة مات كوشي في منشور بجامعة ولاية كارولينا الشمالية.

وقال: “كان الجدري مرضا متوطنا يقتل باستمرار 1 من كل 3 أشخاص يصابون به”.

المصدر: لايف ساينس

