ريلمي تستعد للإعلان عن أول هاتف في العالم بسرعة شحن 240 وات قريباً!

منذ عدة أيام قليلة تم رصد شاحن 240 وات على إحدى مواقع المنظمات التجارية الصينية وحينها افترضنا أن هذا هو الشاحن المتوقع استخدامه مع هاتف Realme GT Neo5 القادم. ويبدو أن فرص ظهور هذا الهاتف خلال وقت قريب أصبحت قاب قوسين أو أدنى حيث أكدت ريلمي بشكل رسمي الآن على حسابها بقدوم الهاتف الشهر المقبل لكي يكون أول هاتف ذكي في العالم بسرعة شحن 240 وات.

فقط للتوضيح، هذا الشاحن يعتمد على تقنية SuperVOOC والتي كشفت عنها شركة أوبو مؤخراً خلال مؤتمر MWC العام الماضي ومن الواضح أن التقنية الجديدة أصبحت جاهزة للتنفيذ والاستخدام التجاري.

فقط في حال كنت لا تعلم، فإن علامة ريلمي التجارية هي شركة شقيقة لشركة أوبو، تماماً مثل OnePlus، ومن حقها مشاركة الابتكارات الجديدة واستخدامها مع منتجاتها الحديثة.

اعتمدت ريلمي على تقنية الضخ ثلاثية الاتجاهات بقوة 100 وات عن طريق التصميم المتوازي لتوفير هذه السرعة الثورية في قدرات الشحن. هذه التقنية توفر إدخال بقوة 20 فولت أو 12 أمبير وقوة إخراج تصل إلى 10 فولت و 24 أمبير، وقد صرحت الشركة أن كفاءة تحويل التيار الكهربائي تتعدى نسبة 98.5% تقريباً.

من المؤكد أن توفر الشركة كابل شحن مُخصص لتحقيق هذه السرعة العالية وسيكون هذا الكابل بقوة 12 أمبير ويحتوي من الداخل على أسلاك نحاسية سميكة لتوفير القدرة الاستيعابية على تمرير التيار أفضل بنسبة 20% من الكابلات القياسية الأخرى.

أول هاتف في العالم بسرعة شحن 240 وات

على الأرجح سيتم بيع هاتف Realme Gt Neo5 مع شاحن مُرفق في علبة الشراء وسيكون هذا الشاحن طراز GaN Mini بقوة 240 وات. هذا الشاحن يحتوي على منفذ USB-C واحد وسيكون أكبر في الحجم بنسبة 5% من شاحن GaN Mini السابق الذي يعمل بقوة 150 وات.

إذن نحن سنشهد شاحن بنفس الحجم المادي تقريباً ولكن بزيادة رهيبة في سرعة الشحن نفسها. للتنويه أيضاً، فإن بروتوكول شحن SuperVOOC متوافق مع بروتوكولات شحن أخرى مثل 65W PD و QC مما يعني أنه يتمتع بمدى كبير من التوافق وسيكون من السهل استخدامه مع العديد من الأجهزة التقنية الأخرى في عمليات الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاحن الجديد على 13 مستشعر مدمج من أجل التحقق من درجة الحرارة. كما وتم تصنيف الشاحن بشهادة PS3 لمقاومة الاحتراق ومعايير السلامة في الوقت الفعلي. لذا، باختصار شديد سيكون الشاحن آمن تماماً للاستخدام في جميع سيناريوهات التشغيل حتى أثناء ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

وبناءً على تصريح الشركة فإن بطارية هاتف Realme GT Neo5 ستكون قادرة على استيعاب 1600 دورة شحن مكتملة قبل أن تتدهور حالتها المادية بنسبة 20% مما يضمن للمستخدم فترة عمر طويلة من عمل البطارية بأقصى طاقتها.