هذه هي مواصفات دقة الشاشة على جالكسي S23 و S23 بلس!

لقد تعرضت هواتف جالكسي S23 التالية لشركة سامسونج إلى عدد كبير من التسريبات خلال الأسابيع الماضية. ومع اقترابنا من حدث الكشف عنها الشهر المقبل تزداد وتيرة التسريبات. واليوم لدينا بعض المعلومات الهامة حول مواصفات دقة شاشة العرض على كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس.

لا تنتظر دقة +QHD على جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس

بحسب التسريب الأخير على موقع العصفور الأزرق فإن ثلاثي جالكسي S23 سيأتوا بنفس شاشات العرض التي رأيناها على سلسلة جالكسي S22 دون أي تغيير يُذكر بما في ذلك الحجم ودقة العرض ومعدلات التحديث.

هذا يعني أننا سنحصل على لوحة عرض Dynamic AMOLED 2x قياس 6.1 إنش على هاتف جالكسي S23 وشاشة قياس 6.6 إنش على طراز جالكسي S23 بلس ولوحة عرض قياس 6.8 إنش على طراز جالكسي S23 ألترا.

هذه المواصفات مألوفة بالنسبة لنا نظراً لأنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه المعلومات. وبما أن هواتف السلسلة الجديدة حصلت على نفس أحجام الشاشة للسلسلة السابقة فمن الطبيعي أن تأتي بنفس مواصفات دقة العرض ومعدلات التحديث.

هذا يعني أنه على الرغم من بعض الترقيات المميزة التي ستحصل عليها الهواتف الرائدة التالية لسامسونج، ولكن يبدو أن الشركة متمسكة بدقة العرض لسبب ما قد يكون لتقليل التكاليف المصنعية.

هذا يعني أن النموذجين الأرخص ثمناً سيأتيان بشاشة دقتها +FHD بأبعاد عرض 2340×1080 بكسل. في حين أن الطراز الوحيد الذي سيأتي بدقة +QHD هو طراز ألترا بأبعاد عرض 3088×1440 بكسل.

وهذه هي نفس المواصفات التي رأيناها على شاشات هواتف سامسونج الرئيسية منذ الإعلان عن سلسلة جالكسي S21 في عام 2021.

ما يثير للدهشة أن جميع هواتف سلسلة جالكسي S20 كانت تحتوي على شاشة بدقة +QHD الذي تم إطلاقها في عام 2020. ولكن يبدو أن سامسونج قررت التضحية بها لخفض التكلفة والحفاظ على سعر سنوي موحد.

على كل حال، دقة العرض ليست الفيصل الأساسي على الشاشات الصغيرة نظراً لأن شاشات الهواتف لا يمكنها التمييز بين دقة +FHD و +QHD بسبب صغر حجمها. ولكن من حسن الحظ أن سامسونج قررت دعم جميع شاشات السلسلة بمعدل سطوع 1750 شمعة بدلاً من 1300 شمعة كما كان على هواتف جالكسي S22.

ننتقل بعد ذلك إلى معدلات التحديث. وهذه المرة لا يوجد أي تغيير أيضاً. يُقال أن الطراز الرائد “ألترا” سيدعم معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز وحتى 120 هرتز. بينما الطرازين الأرخص ثمناً سيدعمان معدلات تحديث متغيرة تتراوح من 48 هرتز وحتى 120 هرتز.

لم يعد متبقي سوى أسابيع قليلة كي يتم كشف النقاب عن السلسلة بشكل رسمي. من المتوقع أن تستضيف سامسونج حدث Galaxy Unpcaked الأول لها خلال عام 2023 يوم 1 فبراير القادم. لذا، من الطبيعي أن تزداد حدة التسريبات خلال الأيام القليلة المتبقية وقد نحصل خلالها على بعض المعلومات الإضافية التي سنرحب بمشاركتها معكم.