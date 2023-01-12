أهم المزايا القادمة في سماعة HomePod المنتظرة

سماعة HomePod الكبيرة أعلنت عنها قبل سنوات ثم توقفت عن إنتاجها قبل نحو عامين، لعدة أسباب منها ضعف المبيعات وكذلك نقص المزايا والخصائص مقارنةً بالسماعات الأخرى المنافسة.

ابل لا تزال تطرح تبيع النسخة الأرخص من السماعات HomePod Mini التي أعلنت عنها في 2020 والتي تبيعها بسعر أرخص هو 99 دولاراً أمريكياً فقط.

لا يبدو أن ابل تخلت عن فكرة إطلاق سماعة HomePod مجدداً وإعادة تقديمها للجمهور في حلة جديدة، وهنا 5 مزايا وخصائص قد تتمتع بها السماعة عند إطلاقها من جديد.

المزايا المتوقع قدومها في سماعات HomePod المنتظرة

معالج أسرع

هذا أمر متوقع، أن تأتي سماعات HomePod الجديدة بمعالج أسرع مما كانت عليه. المعالج الأقوى سوف يسمح لها بتلقى وتنفيذ الأوامر الصوتية بشكل أدق وكذلك تشغيل الموسيقى ومعالجة الصوت بصورة أفضل، وكذلك التعرف على أصوات المستخدمين .

تقول التسريبات أن ابل قد تعتمد على معالج S8 وهي نفس الشريحة الموجودة في الإصدارات الأخيرة من ساعة ابل عوضاً عن معالج A8 القديم نسبياً الذي كان موجوداً في الإصدار الأول من السماعة.

شريحة U1

شريحة U1 شريحة أخرى قد تكون موجودة في السماعات تتيح نقل البيانات على مسافة قريبة والاتصال بالأجهزة القريبة التي تحمل نفس الشريحة مثل هواتف الايفون، ومزايا أخرى مثل تحديد موقع السماعات بدقة.

تصميم جديد

لم يكن تصميم سماعات HomePod الأفضل أو الأكثر أناقة، لذا قد نرى تصميماً آخر مختلفاً مع بعض التغييرات المهمة مثل زيادة مساحة اللمس وربما تعرض كذلك بعض المعلومات للمستخدم.

إعادة التسعير .. سعر أرخص

تلك نقطة أخرى مهمة وجوهرية، لأن ابل عندما أطلقت الجيل الأول من سماعات HomePod كانت تُباع في مقابل 350 دولاراً أمريكياً ثم خفضت ابل السعر إلى 300 دولاراً أمريكياً لدفع المبيعات أكثر.

السعر المتوقع لسماعات HomePod القادمة قد يكون في حدود 200 إلى 250 دولاراً أمريكياً مع الحفاظ على وجود نسخة أصغر أرخص ثمناً مثل HomePod Mini التي يبدو أنها تحقق مبيعات جيدة لآبل.

من المنتظر أن يكون الجيل الجديد من سماعات HomePod ضمن المنتجات التي سوف تكشف عنها ابل هذا العام.