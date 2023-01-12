تسريبات – هاتف جالكسي S23 ألترا يرتقي بقدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة!

جميع التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها حتى الآن تشير إلى أن سامسونج تصنع كاميرا “متوحشة” حرفياً في هاتف جالكسي S23 ألترا وربما يكون هذا الهاتف هو أفضل هاتف في قدرات التصوير الفوتوغرافي على الإطلاق خلال عام 2023.

وبحسب ما ذُكر في آخر الشائعات فإن هذا الهاتف قد يرتقي بقدرات التصوير إلى مستوى متقدم لم نشهده من قبل على أي هاتف ذكي، حيث يشير تسريب Ice Universe الأخير إلى أن الهاتف سيقدم قفزة هائلة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة كما لو كان يحتوي على إضاءة ليلية “night vision”. وهو بالتأكيد احتمال مستبعد ولكنها كناية على مدى تفوق الكاميرا أثناء التصوير الليلي.

ومع ذلك، لم نحصل على أي عينات من الصور الليلية لكاميرا جالكسي S23 ألترا، ولكن في جميع الأحوال فإن أي تحسين ملحوظ في قدرات التصوير سيكون كافياً لجعل الرائد الجديد لشركة سامسونج بمثابة مفترس لا يمكن مجابهته في التصوير الليلي.

في الواقع، حتى هاتف جالكسي S22 ألترا الحالي لديه القدرة على التقاط صوراً ليلية ممتازة، حتى أفضل من معظم الهواتف الرائدة المتواجدة في السوق حالياً. ولكن يبدو أن هناك بعض المنافسين الجُدد الذين تمكنوا من تحقيق فوزهم بفضل أجهزة المستشعرات الجديدة الأكثر قوة، مثال على ذلك شاومي 13 برو – Xiaomi 13 Pro وفيفو إكس 90 برو بلس – +Vivo X90 Pro Plus.

ولكن إذا كانت الشائعة التي حصلنا عليها اليوم على أي قدر من الصحة، فهذا يعني أن سامسونج قد تتمكن من استعادة التاج مرة أخرى الشهر القادم.

بالتأكيد الأمر كله لا يتعلق فقط بأداء الكاميرا في التصوير الليلي، ولكن من المتوقع أن يساعد المستشعر الرئيسي الذي ستستخدمه سامسونج بدقة 200 ميجابكسل في تحسين قدرات التصوير في وضح النهار، كما أنه سيكون قادراً على إبراز المزيد من التفاصيل بالصور أفضل من جميع المنافسين.

علاوة على ذلك، كانت هناك شائعات أخرى تفيد بأن سامسونج قد تجهز هاتف جالكسي S23 ألترا بتقنية تثبيت الكاميرا المادية للتعامل مع الاهتزازات الجانبية بشكل أفضل وتحسين جودة الفيديو حتى وإن لم يكن المستخدم يستخدم حاملاً ثلاثي القوائم أثناء التصوير.

من المحتمل ألا تتغير مواصفات العدسة واسعة المجال، ولكن كاميرا التقريب قد توفر زوم بصري بمعدل 3x و 10x. وربما هذه ستكون نفس المستشعرات المستخدمة مع الرائد الحالي. وهناك احتمالية أن تتمكن الشركة الكورية من تحسينها عن طريق تطوير خوارزمية الكاميرا والتحسينات البرمجية.

يُقال أن الشركة تستعد من أجل الكشف عن سلسلة جالكسي S23 يوم 1 فبراير القادم، مما يعني أننا أصبحنا على بعد أقل من شهر واحد من رؤيتها على أرض الواقع.