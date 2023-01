طبيبة روسية تكشف طريقة للتعامل مع الارهاق العاطفي

روسيا – أعلنت الدكتورة إركيام أخميتوفا، مديرة مركز علم النفس بجامعة سامارا، أن التخطيط لقضاء العطلات والهوايات واجتماعات العمل، يساعد على تقليل شدة الإرهاق.

وتشير الدكتورة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” إلى أن بيانات من مصادر تحليلية مختلفة تفيد بأن نسبة كبيرة من السكان تعاني من الارهاق العاطفي.

وتقول: “إذا شعر الشخص بأولى علامات الإرهاق، عليه تنظيم تقويم يدون فيه أوقات الراحة خلال اليوم. كما يجب أن يدرج في التقويم جميع اللقاءات والاجتماعات، ولكن في هذه الحالة لن يتبقى وقت لتناول الغداء والعشاء وممارسة الهوايات. كما أن الكثيرين بعد العمل الفكري يستمرون في الراحة الفكرية، ولكن في هذه الحالة دماغهم يستمر بالعمل، أي لا يرتاح”.

وتنصح الخبيرة في حالة الارهاق العاطفي التجوال في الهواء الطلق وممارسة نشاط بدني خفيف. كما من الضروري مراقبة مستوى فيتامينات D ومجموعة B. لأن نقصها يسبب تفاقم الحالة العاطفية.

ووفقا لها، ينسب العلماء متلازمة الإرهاق العاطفي إلى الظواهر النفسية الفيزيولوجية. ويمكن أن يتطور الثقل العاطفي لفترات طويلة إلى الإرهاق الجسدي والعقلي والعاطفي.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

