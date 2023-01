السعودية.. نجاح فصل توأم سيامي عراقي بعمل جراحي (صور)

السعودية – نجح فريق طبي سعودي امس الخميس، في فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر، بعمل جراحي متميز أجري بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر، أجريت صباح الخميس، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الفريق الطبي والجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عملية فصل التوأم السيامي العراقي أبناء محمد عبد الله جاسم، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

وتم إجراء العملية بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية

