بسبب متحوّر «يوم القيامة».. تحذيرات من موجة جديدة لكورونا

أثار متحور يوم القيامة المنتشر الآن في الصين، حالة من القلق والذعر بين جميع سكان العالم، خوفًا من أن يحوِّل فيروس كورونا لجائحة مرة أخرى.



وانتشرت مؤخراً الكثير من التحذيرات حول تطور متحور جديد من فيروس كورونا انتشر بشكل كبير في الصين، وهو متحور متأصل من متحور أوميكرون، ويعتقد العلماء أنه قد يسبب انتشار موجة جديدة من الفيروس في العالم.

ومتحور كورونا الجديد والذي أطلق عليه “يوم القيامة” هو تحور للمتحور أوميكرون بل هو أشد انتشارا ولكنه بسيط في الأعراض، وتم تداول هذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المواقع الإخبارية، ولكن طبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المتحور أطلق عليه اسم “BF.7”.

ووفقاً لآخر إحصائية فإن هذا المتحور أصيب به أكثر من 700 مليون شخص حول العالم وتمثل الصين النصيب الأكبر، حيث هي من أعلنت عن ظهوره لذلك قررت عدم الإعلان عن الإصابات لديها والإغلاق لبعض المناطق.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الجديد هو سريع الانتشار قليل الخطورة، ولا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا، لافتة إلى أن المتحور المنتشر في الصين حاليا يتبع لـ”متحورات أوميكرون”، ولا تدعو إلى عودة الإغلاقات وإعاقة حركة السفر العالمية.

وأكدت المنظمة أن سبب انتشار المتحور الجديد، هو انخفاض المناعة، وتخفيف إجراءات كورونا، وتقليل معدلات التطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة لمعرفة المزيد عن تأثير هذا المتحور على المرضى.

وأكدت المنظمة أنه حتى الآن لا توجد أي دراسات تشير إلى أن المتحور الجديد أكثر فتكا.

وتم اكتشاف 30 من أصل 150 نسخة من متحور أوميكرون في الصين ضمن الإصابات الجديدة، وهذه المتحورات هي التي سببت الجائحة الجديدة.

