هل ترفع ابل أسعار ايفون 15 برو ؟

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس مرتفعة الثمن لكن يبدو أن هذه الأسعار سوف ترتفع أكثر مع هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس وفقاً لتقارير صحفية أخيرة.

هذه التقارير مصدرها وسائل إعلام صينية أفادت أن ابل سوف تزيد من أسعار إصدارات برو في هواتف ايفون 15 القادمة وذلك لتوسيع الفجوة أكثر بين الإصدارات العادية وإصدارات برو.

لا يعرف على وجه التحديد كم الزيادة التي سوف تشهدها هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس القادمة. الأسعار الحالية لهواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس هي 999 و 1099 دولاراً أمريكياً على الترتيب.

في حالة أقرت ابل زيادة جديدة في الأسعار فقد تكون في حدود 100 دولاراً أمريكياً وبذلك يكون السعر المبدئي لإصدارات برو من الايفون فوق الـ 1000 لأول مرة.

بالتوازي مع ذلك سوف تستمر ابل في التفرقة بين الإصدارات العادية وإصدارات برو وتخصيص بعض المزايا وجعلها مقتصرة فقط على هواتف ايفون برو دون الإصدارات العادية الأقل ثمناً.

ذلك يشمل اختصاص هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس بمزايا حصرية مثل خاصية الجزيرة التفاعلية Dynamic Island والكاميرا الثلاثية الأفضل والمعالج الأسرع والشاشة ذات الأداء الأعلى وربما تفضيلات أخرى في التصميم الخارجي.

هذه الزيادة في السعر في إصدارات برو سوف تزيد الفجوة مع الإصدارات العادية وسوف تحقق فائدتين لآبل؛ دفع العملاء إلى شراء الإصدارات الأرخص ورفع مبيعاتها، وكذلك زيادة العائدات المالية من إصدارات برو الأرقى.

حتى الآن لاتزال تلك الشائعات غير مؤكدة، ولن يتم تأكيدها أو نفيها إلا مع الإعلان الرسمي عن هواتف ايفون 15 في الربع الأخير من العام الجاري.

مع توالي الشائعات حول رفع أسعار ايفون 15 برو/ ماكس، هناك شائعات أخرى تدور حول نية ابل إلغاء سلسلة ايفون SE وعدم طرح أي إصدارات أخرى رخيصة الثمن من الايفون.

على مدار عام 2022 السابق، خسرت ابل ثلث قيمتها السوقية بالتوازي مع تراجع سعر سهم الشركة في سوق الأسهم، إذ تراجع القيمة السوقية لآبل من 3 تريليونات إلى 2 تريليون دولار أمريكي.

ربما مع هذا التراجع المرتبط بأزمة اقتصادية عالمية، يبدو أن ابل سوف تعدل من تسعير منتجاتها خلال الآونة القادمة.