كاميرا السيلفي بهاتف جالكسي S23 ألترا ستدعم التصوير الليلي!

على مدار ثلاث أجيال كان يتم تجهيز طراز ألترا من هواتف سامسونج الرائدة بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجابكسل. ولكن قررت سامسونج أخيراً الانتقال إلى دقة أعلىK إذ يُقال – بناءً على التسريبات – أن هاتف جالكسي S23 ألترا سيأتي بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل. بهذا الشكل سيكون هذا هو الهاتف الوحيد في العالم الذي يحتوي على مستشعر بهذه الدقة.

ولكن يبدو أن هذا القرار سيكلف سامسونج الكثير، حيث من المتوقع أن تنخفض دقة الكاميرا الأمامية من 40 ميجابكسل إلى 12 ميجابكسل فقط. بحسب التسريبات السابقة يُقال أن جميع طُرز سلسلة جالكسي S23 ستأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبالتالي هي بمثابة ترقية في دقة المستشعر مقارنة بمستشعر 10 ميجابكسل التي جاءت به طُرز السلسلة الأساسية.

ولكن بالنسبة لطراز ألترا فهذه الخطوة تمثل انخفاض كبير جداً في الدقة. ومع ذلك، نحن على يقين أن دقة الكاميرا وحدها ليست إلا جزء بسيط من معادلة التصوير الفوتوغرافي نظراً لأن خوارزميات الكاميرا وبرامج التشغيل أكثر أهمية بكثير من دقة المستشعر.

ولكن هذا لا يعني أن الكاميرا الأمامية على هاتف جالكسي S23 ألترا لن تحصل على بعض الميزات الجديدة الأكثر أهمية. بحسب تسريب أحمد قويدر فإن كاميرا السيلفي على هواتف السلسلة سوف تدعم وضع التصوير المتقدم “Pro Mode” والذي يوفر العديد من عناصر التحكم اليدوية التي تلعب دور رئيسي في تحسين جودة الصورة بما في ذلك مستوى حساسية ISO وتوازن اللون الأبيض ونسبة تشبع الألوان…إلخ.

جميع هواتف سامسونج السابقة كانت تدعم بالفعل وضع التصوير المتقدم من خلال الكاميرا الخلفية أثناء التقاط الصور أو تسجيل الفيديو. ولكن يبدو أن الشركة قررت أن تقدم هذه الميزات على كاميرا الصور الشخصية أيضاً.

ومع ذلك، إذا كنت تريد المزيد من عناصر التحكم اليدوية والأكثر دقة، فقد يكون من الأفضل الاعتماد على تطبيق ExpertRAW والذي لا يزال في مرحلة تجريبية حتى الآن ولكنه متوفر بالفعل على أغلب هواتف سامسونج الرائدة بما في ذلك تشكيلة جالكسي S22.

كاميرا السيلفي على هواتف جالكسي S23 ستدعم التصوير الليلي

أيضاً سوف تدعم سلسلة جالكسي S23 وضع التصوير الليلي بواسطة كاميرا السيلفي الأمامية. هي ليست ميزة وليدة اليوم حيث ظهرت لأول مرة على هواتف جالكسي S22 وشقت طريقها لاحقاً إلى عدد كبير من هواتف الشركة الرئيسية.

وصفت سامسونج هذه الميزة باعتبارها “أفضل حالة من وضع التصوير الليلي” والذي من خلاله يمكنك الحصول على صور مُشرقة بتفاصيل واضحة ومتناهية الدقة حتى أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة أو في فترات المساء.

وهذه الميزة ستكون متاحة على الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل على كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا. من المتوقع أيضاً أن تدعم الكاميرا الأمامية على هواتف السلسلة خاصية Dual Pixel والتي من خلالها يتم استخدام كل بكسل على المستشعر من أجل اكتشاف الطور وتلقي معلومات الألوان لتحسين سرعة ودقة الضبط البؤري للعدسة.

أما فيما يتعلق بموعد الكشف عن السلسلة فعلى الأرجح سيكون هذا خلال حدث Galaxy Unpacked التالي للشركة والمتوقع أن ينعقد يوم 1 فبراير القادم.