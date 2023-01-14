في هذا المقال سنتعرف على أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا خلال 2023 وسوف تجدون أكثر من 5 هواتف يجب أن تضعوا أعينكم عليها.

لم يكن عام 2022 عاماً حافلاً بالهواتف الرائدة التقليدية فحسب، وإنما شهدنا خلاله العديد من الابتكارات والتقنيات المبتكرة والتحسينات التي شقت طريقها إلى هواتف الأندرويد القابلة للطي أيضاً ولا سيما هاتف Oppo Find N2 الذي نتوقع وصوله إلى الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

ولكن انتهى عام 2022 وأصبحنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد. فإذا لم تكن الفرصة متاحة بالنسبة لك العام الماضي من أجل شراء هاتف أندرويد جديد، فلا داعي للندم إطلاقاً. ينبغي أن تتطلع إلى الهواتف التي سيتم الكشف عنها خلال عام 2023 وتبدأ في اتخاذ تدابيرك اللازمة كي تتمكن من الترقية خلال العام الجديد.

أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظاراً خلال 2023

بالتأكيد تعتبر سلسلة جالكسي S23 إحدى أفضل هواتف الأندرويد وأكثرها انتظارًا خلال العام الجاري. ولكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك العديد من الهواتف الرائدة الأخرى للاختيار من بينها. فإذا كان هاتفك التقليدي هو هاتف ايفون على مدار السنوات الماضية وتتطلع للانتقال إلى عالم الأندرويد الشاسع أو كنت تستخدم هاتف سامسونج جالكسي طوال الأعوام الماضية وتُخطط للانتقال إلى علامة تجارية أخرى، فهذا التقرير من أجلك.

بعيداً عن أزمات التضخم ونقص رقائق أشباه الموصلات وارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده أغلب المقتنيات والمنتجات التقنية، فإذا كنت بصدد شراء هاتف جديد خلال العام الجاري، فستجد في هذه القائمة بعض الخيارات التي نضمن لك أنها ستكون مناسبة لجميع متطلباتك. جميع هذه الهواتف هي هواتف رائدة ورائعة في جميع الأحوال.

هواتف سلسلة جالكسي S23

لا يسعنا ذكر أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا خلال 2023 دون أن نُشير إلى هواتف سلسلة جالكسي S23. على مدار الأسابيع القليلة الماضية كنا نترصد في موقع أخبار التطبيقات أي تسريبات أو شائعات تحوم حول هذه السلسلة وما يميزها عن هواتف العام الماضي.

ستحصل هواتف جالكسي S23 على عدد كبير من الترقيات مقارنة بهواتف العام الماضي. ولكن أهم ميزة ستكون سبباً في إسعاد جمهور الشركة الكورية هي أن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إطلاق هواتف السلسلة بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 على مستوى العالم.

تخلت سامسونج عن معالج Exynos المطور داخلياً بسبب مشاكل الحرارة واستهلاك الطاقة فضلاً عن الأداء المتدني مقارنة بشرائح كوالكم، وقررت أخيراً الاكتفاء بمعالج كوالكم وشحن جميع هواتف السلسلة في الأسواق العالمية به. هذا يعني أننا هنا في الوطن العربي سنحصل على هواتف سامسونج بمعالج كوالكم وبالتأكيد جميعنا متحمسون لتجربة هواتف السلسلة بالمعالج الجديد.

أيضاً سيحصل هاتف جالكسي S23 ألترا على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أن تكون هذه الكاميرا هي مستشعر سامسونج الجديد ISOCELL HMX وبالتالي سيكون هذا هو الهاتف الوحيد في العالم الذي يأتي بمثل هذه الدقة الرهيبة التي نتوقع لها أن تقدم صور فائقة الوضوح وتفاصيل متناهية الدقة وألوان نابضة بالحياة.

في نفس الوقت سيحصل ثلاثي السلسلة على عدد كبير من التحسينات الأخرى بما في ذلك الجيل الجديد من شرائح ذواكر التخزين UFS 4.0 وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وهي بمثابة مقومات أساسية لتحسين تجربة المستخدم مع التطبيقات الثقيلة والألعاب وتعدد المهام بشكل عام.

هواتف سلسلة جوجل بيكسل 8

على الرغم من أن تواجد منتجات شركة جوجل يعتبر نادرًا في دول الوطن العربي، ولكنها لا تزال واحدة من أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد على الإطلاق وذلك بفضل نظام أندرويد الخام الخالي من أي تطبيقات نظامية Bloatware أو إضافات قد تتسبب في تشتيت ذهن المستخدم أو إرباكه أثناء التعامل مع إعدادات الهاتف.

أعلنت جوجل عن هواتف جوجل بيكسل 7 في شهر أكتوبر من عام 2022 ومن المتوقع أن تلتزم الشركة الأمريكية بنفس الجدول الزمني من أجل الإعلان عن هواتف جوجل بيكسل 8. لا نعرف حتى الآن مما إذا كانت السلسلة القادمة ستتألف من هاتفين فقط أيضاً أم سيكون هنالك وافد ثالث لمستخدمي الفئة المتوسطة مثلما كانت الشركة معتادة في الماضي.

للأسف التفاصيل التي تدور حول هواتف بيكسل 8 لا تزال نادرة جداً نظراً لأن موعد الإطلاق لا يزال بعيداً إلى حد ما ولكننا متأكدين من أن هواتف السلسلة الجديدة ستأتي بمعالج Google Tensor G3 ولقد سمعنا بالفعل بعض الشائعات التي تشير إلى أن الشركة بدأت بالتعاون مع سامسونج من أجل تطوير هذا المعالج.

من المتوقع أيضاً أن تدعم هواتف جوجل بيكسل 8 خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وستأتي بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام. وبلا أدنى شك ستقدم تقنيات مذهلة وحديثة في قدرات التصوير الفوتوغرافي كما تعودنا دائماً مع هواتف الشركة.

هاتف جوجل بيكسل فولد

لقد سمعنا من قبل العديد من الشائعات حول هاتف جوجل القابل للطي، ليست منذ العام الماضي أو حتى العام الذي قبله، وإنما نسمعها منذ عام 2020 تقريباً. ولكن تشير جميع التسريبات إلى أن هذا الهاتف أصبح قيد التطوير بالفعل وربما جوجل أصبحت جاهزة أخيراً على طرحه في السوق.

من الطبيعي أن تتأخر الشركات المُصنعة في طرح هواتفها القابلة للطي في الأسواق نظراً لأن هذه الفئة من الهواتف تتطلب فترات زمنية طويلة من الاختبار والتجربة قبل وصولها للجمهور. ولكن بفضل تسارع وتيرة التسريبات التي رصدناها خلال الأسابيع القليلة، فمن الواضح أن الشركة تعتزم إطلاقه بالفعل خلال وقت قريب، وربما يكون ذلك في شهر مايو من العام الجاري.

بحسب الشائعات، يُقال أن هاتف جوجل القابل للطي سيمتاز بشاشة OLED قابلة للطي قياس 7.6 إنش وشاشة خارجية قياس 5.8 إنش وسيتم تجهيزه بواسطة معالج Google Tensor G2.

جوجل تحاول إحاطة أمر هاتفها القابل للطي بكتمان شديد، وربما هذا هو السبب في عدم حصولنا على أي صور أو عروض حقيقة للهاتف حتى الآن. ولكن على الأرجح سيأتي الهاتف بتصميم مشابه إلى تصميم هواتف جالكسي زد فولد.

أيضاً هناك بعض التقارير المتناقضة حول مواصفات الكاميرا الخلفية للهاتف ولكن بعض المصادر اقترحت أن يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مقترناً بعدسة واسعة المجال بدقة 12.2 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل. بغض النظر عن التسريبات فمن المؤكد أن يكون جوجل بيكسل فولد أحد أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا لعام 2023.

هاتف جالكسي زد فولد 5

بطبيعة الحال هواتف سامسونج جالكسي زد فولد تستهدف فئة معينة من المستخدمين وهم غالباً رجال الأعمال. ولكن أي مستخدم يتمنى خوض تجربة جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد على هاتفه الذكي فمن الأفضل أن يعطي لهاتف جالكسي زد فولد فرصة حقيقية لأنه بنسبة كبيرة جداً لن يندم على قرارة وسيكون سعيداً بهذه التجربة.

بطبيعة الحال يتم الإعلان عن هواتف الجيل الجديد القابلة للطي من شركة سامسونج في شهر أغسطس من كل عام. ونتوقع أن يحدث الشيء ذاته مع هواتف الجيل الخامس أيضاً. ولكن بما أننا مازلنا بعيدين عدة أشهر فلم نحصل على أي تسريبات موثوقة حولها.

ولكن الشائعات المُبكرة تقترح أن تقوم سامسونج بتجهيز جالكسي زد فولد 5 بمفصلة أكثر متانة وستحاول معالجة مشكلة تجاعيد الشاشة الأزلية بشكل أفضل. هذا وبالإضافة إلى أن الشركة تخطط لتزويد الهاتف بفتحة صومعة مُخصصة لاحتواء قلم S-Pen الرقمي أثناء عدم الاستخدام مما يمنح مستخدمي الهاتف حرية أكبر وعدم الاضطرار إلى شراء جراب مخصص للهاتف، ومع ذلك من الضروري شراء جراب في جميع الأحوال لحماية هاتف يبلغ قيمته أكثر من 1700$.

Sony Xperia I IV

للأسف شركة Sony فقدت بريقها منذ سنوات في عالم الأندرويد، ولكن بالرغم من ذلك لا يمكننا إنكار حقيقة قدرتها على طرح هواتف رائدة تتمتع بتقنيات مذهلة في قدرات التصوير أفضل من أي منافس. في الواقع أغلب الشركات المُصنعة تستخدم مستشعرات كاميرا من شركة Sony إذ أن الشركة تعتبر من أبرز الشركات الرائدة في صناعة التقنيات البصرية على مدار سنوات طويلة.

ولكن بعيداً عن الكاميرا فلا تزال الشركة قادرة على تصنيع أرقى وأفضل مكونات الهاردوير وتزويد هواتفها الحديثة بها. دعونا ألا ننسى أنها كانت من بين الشركات الأوائل التي تقدم تقنية مقاومة الماء على هواتفها الذكية، حتى وإن كانت هناك بعض العيوب أو الجوانب السلبية للتقنية آنذاك.

ومع ذلك، في رأيي الشخصي، هذه التقنيات الحديثة ليست مبرر كافِ يجعلني أفضل هواتف Sony عن هواتف الشركات الأخرى، حتى وإن كنت واثقاً أنها لا تزال الأفضل من حيث الأجهزة والمعدات والتقنيات الأكثر حداثة وتطوراً. فغالباً سيقوم المستخدم بشراء هاتف جديد وبعد عام أو عامان على أقصى تقدير بالترقية إلى هاتف جديد، وحينها قد يجد نفسه تعرض لخسارة مالية كبيرة عند بيع هاتفه السابق.

ولكن في جميع الأحوال إذا كنت تبحث عن كاميرات تنافسية ليس لها مثيل وشاشة العرض الأفضل على الإطلاق وأداء قوي ومتسق في جميع الحالات ومازلت تُصر وتفضل العلامة التجارية ولا يمكنك الحياد عنها فيجب أن تتحمس لهاتف Xperia I IV ومع ذلك يجب أن تستعد على التضحية بالمال من أجل امتلاكه.

شاومي 13 برو

لقد تم الإعلان عن هواتف شاومي 13 بالفعل، ولكنها متاحة فقط في الصين، بينما ننتظر وصولها إلى الأسواق العالمية في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري.

يقدم هاتف شاومي 13 برو العديد من التقنيات الحديثة المثيرة للاهتمام بما في ذلك شاشة OLED بدقة +QHD ومعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz وبطارية بسعة 4820 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد والأقوى على الإطلاق حتى الآن Snapdragon 8 Gen 2 مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مما يمنحه دفعة هائلة بداخل التطبيقات والألعاب الحديثة والمهام المتعددة.

فقط في حال كنت تتساءل فإن الإجابة هي نعم فلقد تم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار. ولكن أهم ما يميز هاتف شاومي 13 برو ويجعله أحد أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا خلال 2023 كاميراته الخلفية.

كاميرا الهاتف الرئيسية هي مستشعر IMX989 بدقة 50 ميجابكسل من شركة Sony بفتحة عدسة f/1.9 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS وهذا هو أول مستشعر في العالم قياس 1 إنش يتم استخدامه في أي هاتف ذكي على الإطلاق. الهواتف الوحيدة التي تحتوي على نفس المستشعر حتى الآن هي Xiaomi 12S Ultra الحصري للسوق الصينية وهاتف Vivo X90 Pro Plus.

بفضل هذا الاتساع الكبير في حجم المستشعر سيكون لديه القدرة على امتصاص المزيد من الضوء في أحلك ظروف الإضاءة مما يمنحه ميزة تنافسية في توفير صور واضحة وتفاصيل مُشرقة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. لذا، باختصار شديد، إذا كنت متمرس أو محترف تصوير، فهذا الهاتف سيحقق لك جميع رغباتك.

OnePlus 11

قررت شركة OnePlus التخلي عن علامة “Pro” والاكتفاء باسم بسيط بدون أي لاحقة في نهاية اسم هاتفها الرائد. وبناءً على تأكيد رسمي من رئيس الشركة فإن هاتف OnePlus 11 سيكون الرائد الوحيد للشركة خلال العام الجاري.

لقد تم الإعلان عن هاتف OnePlus 11 في آواخر عام 2022 في الصين، ولكننا ما زلنا في انتظار وصوله إلى الأسواق العالمية في أي وقت قريب.

يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 2 وشاشة +QHD بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz ومستشعر تصوير بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بورتريه بدقة 32 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية ضخمة تصل إلى 16 جيجابايت ويعمل بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات.

الجانب السلبي الوحيد في الهاتف أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي، كما أنه لم يحصل على أي تصنيف من معايير مقاومة الماء والغبار. من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر منخفض مقارنة بهواتف الأندرويد الأخرى وسيكون أحد أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا خلال 2023.

جالكسي زد فليب 5

بالإضافة إلى هاتف جالكسي زد فولد 5، فمن المتوقع أن تكشف الشركة أيضاً عن هاتف جالكسي زد فليب 5 والذي يحظى بشعبية أكبر من هاتف جالكسي زد فولد بسبب سعره الأرخص وحجمه الأصغر.

في حين أننا لسنا متأكدين بعد من مواصفات الهاتف ولكن بكل تأكيد هذا الرائد الراقي سيعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

اقترحت العديد من المصادر أن الهاتف قد يأتي بشاشة ثانوية أكبر حجماً قد يصل قطرها إلى 3.4 مم بدلاً من 1.9 مم وبالتالي سيكون من السهل الاستفادة من الشاشة الثانوية على ظهر الهاتف بشكل أفضل.

لا ينبغي أن ننتظر كاميرا مذهلة ولكن على الأقل ستطول الكاميرا بعض التحسينات الأساسية في خوارزمية الكاميرا والبرمجيات من أجل تحسين تجربة التصوير على الهاتف.

بطبيعة الحال سيكون عام 2023 عاماً حافلاً بالهواتف القابلة للطي نظراً لأننا ننتظر وصول هواتف شركة أوبو للأسواق العالمية، وبالرغم من ذلك ستظل هواتف جالكسي زد تكتسب الصيت الأكثر شهرة بفضل تقنياتها الأفضل وقدرتها على التحمل.

والآن نريد أن نسمع آراءكم في التعليقات ما هي أفضل هواتف الاندرويد وأكثرها انتظارًا خلال 2023 في هذه القائمة بالنسبة لكم؟