تسريبات – هواتف جالكسي S23 قد تأتي أغلى ثمناً بفارق 20%!

خلال الأسابيع الماضية كانت هناك شائعات تفيد بأن سامسونج ليست قادرة على تحديد سعر نهائي لسلسلة جالكسي S23 ولكن بحسب آخر التقارير الصادرة من كوريا الجنوبية فمن الواضح أن الشركة تمكنت من إيجاد حل لهذه المعضلة، ولكن للأسف، تحمل التقارير في طياتها بعض الأخبار السيئة، إذ يُقال أن هواتف جالكسي S23 ستأتي أغلى من سلسلة جالكسي S22 بفارق مادي كبير.

وفقاً للتقرير فإن هاتف جالكسي S23 الإصدار الأساسي سيتم بيعه بقيمة 1.199.000 يوان كوري أي ما يعادل 960$ دولار أمريكي تقريباً.

بينما سيبدأ سعر هاتف جالكسي S23 بلس عند قيمة 1.397.000 يوان كوري أي ما يعادل 1.120$ دولار أمريكي تقريباً. أما بالنسبة للطراز الرائد جالكسي S23 ألترا فسوف يبدأ سعره عند قيمة 1.599.455 يوان كوري أي ما يعادل 1.285$ دولار أمريكي.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهذا يعني أننا سنشهد زيادة في أسعار هواتف السلسلة التالية بنسبة تتراوح من 10% وحتى 20% تقريباً. تم إطلاق ثلاثي سلسلة جالكسي S22 العام الماضي بقيمة 999.000 يوان كوري و 1.199.000 يوان كوري و 1.452.000 يوان كوري على التوالي.

عند التركيز قليلاً في الأسعار الجديدة فسوف نلاحظ بوضوح أن أكثر هواتف السلسلة التي تلقت قفزة كبيرة في التكلفة هو النموذج الأساسي، جالكسي S23. ولكن من الوضح أن إصدار “بلس” لا يزال يأتي بنفس سعر العام الماضي.

إذا كانت هذه الشائعات صحيحة فهي قد تؤثر سلباً على مبيعات الهواتف خاصة في بعض الدول النامية بسبب الفرق الكبير بين العملات المحلية والدولار الأمريكي.

ولكن سيكون من السهل على سامسونج تبرير هذه الزيادة إذ من المتوقع أن تحصل جميع هواتف السلسلة على عدد كبير من الترقيات التقنية والابتكارات الحديثة مقارنة بالسلاسل السابقة.

من ناحية أخرى، دعونا ألا ننسى أزمة التضخم العالمية وارتفاع أسعار رقائق أشباه الموصلات الذي قد يكون سبباً رئيسياً في ارتفاع تكاليف مواد التصنيع.

ولكن في النهاية، دعونا ألا نسبق الأحدث فهي لا تزال مُجرد تسريبات ومن الممكن أن تكون خاطئة وبعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية. سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول من أجل الحصول على مثل هذه المعلومات من مصادر موثوقة بشكل أفضل.