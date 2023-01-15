هل تشتري ابل حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز ؟

شركة ابل هي شركة تقنية بالأساس، إلا أن الفترة القادمة قد تشهد توسعاً في ابل في مجالات أخرى مثل المجال الرياضي وخاصةً كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ابل وحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز

ابل لديها بالفعل منصة Apple TV Plus المخصصة للبث التلفزيوني من برامج ومسلسلات وأفلام بالإضافة إلى البث الحي لبعض البطولات الرياضية مثل دوري البيسبول ودوري كرة القدم الأمريكية.

مثل هذه الرياضات والبطولات لا تحظى بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخراً خسرت ابل مفاوضات الحصول على حقوق بث دوري كرة القدم الأمريكية NFL لصالح يوتيوب.

لا يبدو أن ذلك نهاية المطاف، إذ تفكر ابل حالياً فيما هو أبعد من ذلك. صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت في تقرير أخير لها أن ابل تنوي الدخول في سباق المنافسة على حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي سيتم طرح المزايدة عليها قريباً.

دوري كرة القدم الأمريكي (كرة القدم Football كما يعرفها الجميع حول العالم) تبث حصرياً من خلال تطبيق Apple TV من خلال باقة MLS Season Pass في مقابل 14.99 دولاراً أمريكياً شهرياً أو 99 دولاراً أمريكياً سنوياً، مع خصومات ومباريات مجانية لمشتركي خدمة Apple TV Plus.

محبي كرة القدم حول العالم لا يتابعون الدوري الأمريكي وقد لا يعرفون الفرق المشاركة به أصلاً، لذا تنوي ابل التوسع والاستثمار أكثر في مجال البث التلفزيوني الرياضي عبر الحصول على حقوق بث أقوى بطولات كرة القدم وأكثرها شعبية حول العالم وهو الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League.

جدير بالذكر أن عقود البث التلفزيوني الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مجموعة beIN Sports و Sky Sports و BT Sport سوف تنتهي بحلول عام 2025.

وكانت مجموعة بي إن سبورتس beIN Sports القطرية المالك الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت قد حصلت على حقوق البث من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مقابل 500 مليون دولار أمريكي لنقل المواسم من عام 2022 حتى عام 2025.

في حال حصول ابل على حقوق البث، سوف تتيحها ابل عبر خدمة وتطبيق Apple TV في باقة مخصصة باشتراكات شهرية/ ربع سنوية/ أو سنوية.

شائعات شراء ابل لنادي مانشستر يونايتد

خلال الآونة الأخيرة ثارت شائعة غريبة، تفيد بأن ابل تفكر في الدخول في مفاوضات من أجل شراء نادي مانشستر يونايتد أعرق الأندية الإنجليزية وأكثرها شعبية.

تواجه ابل حالياً بعض التقلبات والتراجعات المالية، حيث انخفضت قيمة سهم الشركة في البورصة وتراجعت القيمة السوقية للشركة بنحو 30%.

هذا الأمر يضع تحدياً على الشركة من أجل التوسع والاستثمار في مجالات جديدة خارج نطاق السوق التقني وقد شهدنا ذلك بالفعل خلال السنوات الأخيرة.