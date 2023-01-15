تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة متنوعة من تطبيقات مميزة وعروض مختلفة

في هذه المقالة الدورية من تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية ، نقدم لكم عدداً من التطبيقات المهمة التي سوف تلبي احتياجاتك اليومية، وكلها تطبيقات إما متاحة مجاناً للتحميل أو متاحة مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق بالقرآن نحيا – رفيق حفظ القرءان

هو تطبيق يساعدك على حفظ القرءان الكريم من خلال وضع خطة تناسب قدراتك على الحفظ والوقت المتاح لديك. التطبيق سوف يساعدك على وضع خطط الحفظ ثم المراجعة على ما حفظته وصولاً إلى إتمام حفظ القرءان كاملاً، مع بيان معدلات الحفظ والإنجاز مقارنة بباقي مستخدمي التطبيق.

[price] تحميل مجاني [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1615965612[/down]

تطبيق إدارة الملفات – أكثر من تطبيق في تطبيق واحد

هو تطبيق يقوم بالعديد من المهام، فهو بشكل أساسي تطبيق مخصص لإدارة الملفات المخزنة على الجهاز أو على خدمات التخزين السحابي مع مزايا مختلفة مثل تشغيل الفيديو والصوت وملفات PDF وأيضاً تحميل الملفات من الإنترنت وحفظ الملفات بسرية والعديد من المزايا الأخرى المختلفة.

[price] مجاني لفترة محدودة [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1630811049[/down]

تطبيق Animatix لتحويل صورك إلى رسوم متحركة

هو تطبيق يقوم بتحويل صورك إلى رسوم كرتونية مع إضافة تأثيرات حركية عليها من خلال 24 أسلوب وشكل مختلف وبعدها تستطيع حفظ ما قمت به في على شكل فيديو أو صورة متحركة GIF أو صورة حية Live Photo.

[price] مجاني لفترة محدودة [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1410307843[/down]

تطبيق ضغط الفيديو على الايفون

هل لديك الكثير من مقاطع الفيديو التي تستهلك الكثير من مساحة التخزين؟ يقوم هاتف الايفون بتسجيل مقاطع الفيديو بدقة عالية لكن ذلك يجعلها كبيرة الحجم من أجل ذلك يمكن استخدام هذا التطبيق من أجل ضغط أي مقطع فيديو بالجودة والحجم الذي تريد وتوفير الكثير من السعة التخزينية.

[price] مجاني لفترة محدودة [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1536338554[/down]

تطبيق Readwise لحفظ ما تقرأ

هو تطبيق يساعدك على حفظ الاقتباسات المفضلة سواء من الكتب أو المقالات أو التغريدات والمنشورات عبر الإنترنت وترتيبها وتنيمها والرجوع إليها بسهولة كلما أردت ذلك.

[price] تحميل مجاني [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1476885528[/down]

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

[price] مجاني [/price]

[down]https://apps.apple.com/us/app/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC/id960626395?ls=1[/down]

تطبيق AnyWidget ويدجت كما يحلو لك

هو تطبيق يساعدك على تخصيص شاشة القفل كما تريد من خلال إنشاء وتصميم الويدجت التي تريدها بالشكل والوظائف التي ترغب، هناك العديد من الأشكال والتصميمات والخصائص لكافة أشكال الويدجت التي يمكن إضافتها للشاشة الرئيسية بشرط فقط التحديث إلى iOS 16.

[price] تحميل مجاني [/price]

[down]https://apps.apple.com/app/id1641703590[/down]