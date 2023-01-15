تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة تطبيقات هامة لا غنى عنها في أي هاتف!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Al Quran Majeed – Holy Book

تطبيقات القرآن الكريم كثيرة جداً على متجر جوجل بلاي وأحياناً تشعر وكأنها متشابهة مع بعضها البعض ولكن ما يتمتع تطبيق AL Quran Majeed من مقومات تجعله واحداً من أفضل تطبيقات تلاوة القرآن على المتجر إذ يحتوي التطبيق على واجهة مستخدم بسيطة ويدعم ويساعدك على تلاوة القرآن بسهولة بفضل الخطوط الكبيرة والواضحة.

من مميزات التطبيق الإضافية احتواؤه على بوصلة من أجل مساعدتك في تحديد اتجاه القبلة فضلاً عن مواقيت فروض الصلاة جنباً إلى جنب مع الأدعية والأذكار الصباحية والمسائية والأحاديث النبوية الشريفة.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ProQuranMajeed.AlQuranAndroid.ReadHolyQuran [/down]

Image Enhancer – Fixela

Image Enhancer هو مُحرر صور رائع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على معالجة صورك القديمة والمشوهة وتحسين جودتها. يحتوي التطبيق على جميع أدوات التحرير الأساسية والمتقدمة التي تمنحك القدرة على الوصول بصورك إلى مستويات احترافية ومتقدمة من الجمال والإبداع.

يمكنك إزالة الخلفية واستبدالها بخلفية شفافة أو ملونة أو تلوين الصور القديمة أو ضبط مستوى إضاءتها أو التعديل على سطوعها وتشبعها بالألوان ومعالجة الصور الضبابية وإضافة العديد من التأثيرات أو استخدام التراكبات لضم مجموعة من الصور بداخل صورة واحدة وتحسين دقة الصور المشوهة والعديد من الأدوات المفيدة للاستخدام.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chenchonin.image.enhancer[/down]

Skiff Mail

تطبيق Skiff Mail هو عميل بريد إلكتروني جديد يتسم بالشفافية وحماية الخصوصية إذ يدعم التطبيق التشفير من طرف إلى طرف E2E ويمنح جميع المستخدمين سعة مجانية تصل إلى 10 جيجابايت ويتيح بسهولة القدرة على ترحيل جميع رسائل بريد جيميل إليه في خطوات معدودة. التطبيق مجاني ومفتوح المصدر وخالي من الإعلانات ويتمتع بجميع المقومات الهامة التي قد تحتاج إليها من أجل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني بكل سهولة.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skemailmobileapp[/down]

Edge Card Launcher: Side Panel

Edge Card Launcher هو عبارة عن لانشر أو تطبيق يحاول تحسين تجربة المستخدم عن طريق تسهيل الوصول السريع إلى جميع الأدوات من خلال قائمة جانبية تحتوي على جميع التطبيقات وعناصر التحكم التي يتم استخدامها بشكل متواصل. هناك العديد من خيارات التخصيص التي تسمح لك بضبط إعدادات التطبيق بما يتماشى مع متطلباتك مثل تفعيل الوضع المظلم للقائمة أو تحريك مكانها من الحافة اليسرى إلى الحافة اليمنى.

من خلال هذا التطبيق يمكنك بسهولة الوصول إلى الوسائط قيد التشغيل أو ضبط مستوى الصوت أو الانتقال إلى التطبيقات الأكثر استخداماً أو جهات الاتصال أو تشغيل مصباح الإضاءة والمزيد غير ذلك.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reactivstudios.android.edge4[/down]

Search It

إذا كنت تواجه صعوبة في إيجاد بعض المعلومات على محرك بحث جوجل فلا داعي للقلق، لست وحدك. سيمنحك تطبيق Search It إمكانية العثور على أي محتوى تبحث عنه من خلال البحث بداخل جميع محركات البحث الشهيرة.

فسواء كنت تبحث عن مقالات أو ملفات أو كتب إلكترونية أو وسائط فيديو أو صور أو مقاطع صوتية فمن خلال هذا التطبيق لديك فرصة كبيرة جداً في العثور على مبتغاك بسهولة وجميع النتائج المرتبطة بعمليات البحث الخاصة بك بشكل أفضل.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aenos.searchit[/down]

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=arab.chatweb.online[/down]

SPlayer – All Video Player

تطبيق SPlayer ليس تطبيقاً جديداً ولكنه مشغل فيديو رائع يستحق الاستخدام يتيح القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو التي تفضلها عبر الإنترنت ويدعم جميع تنسيقات الفيديو الشهيرة والنادرة وحتى تلك التي تعمل بدقة 4K UHD كما ويدعم تنسيقات الملفات الصوتية للاستماع إليها في الخلفية.

واحدة من الميزات الرئيسية التي يدعمها التطبيق هي ميزة القدرة على إضاءة ترجمة للفيديو وهي ميزة نادرة جداً في أغلب تطبيقات الوسائط حالياً وبالتالي يمكنك متابعة أفلامك المفضلة وترجمتها والاستمتاع بها على هاتفك الأندرويد.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.young.simple.player[/down]

Openreads

إذا كنت من مُحبي قراءة الكتب الإلكترونية فتأكد أنك ستقع في غرام تطبيق Openreads بسهولة نظراً لاحتوائه على واجهة رسومية مميزة تتيح لك إمكانية إضافة مجموعة الكتب التي تعمل عليها في الوقت الحالي أو الكتب التي قرأتها سابقاً أو حتى تلك التي تخطط لقرائها في المستقبل.

من مميزات التطبيق أنه يضيف بعض التفاصيل الخاصة بتجربتك أثناء القراءة ومنحك القدرة على تقييم الكتب التي قرأتها وإحصائيات توضح لك الكتب المفضلة لديك والمزيد من الاحصائيات الإضافية.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=software.mdev.bookstracker[/down]

Folder Widget – Large Folders

إذا كنت تعتقد أن مجلدات التطبيقات التي تظهر على شاشتك الرئيسية تفرض العديد من القيود ولا تُظهر لك تطبيقاتك بشكل صحيح فيجب أن تمنح تطبيق Folder Widget فرصة حيث من مميزات التطبيق أنه يساعدك على تنظيم شاشتك الرئيسية بشكل أفضل من خلال المجلدات الأكبر حجماً وميزات التخصيص العديدة من أجل ضبط حجم المجلد أو التعديل على مستوى شفافية الخلفية أو الحواف الجانبية وذلك من أجل منح شاشة هاتفك الرئيسية مظهراً أفضل يعزز من تجربة استخدامك ويساعدك على الوصول السريع إلى احتياجاتك بشكل أفضل.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=pub.hanks.appfolderwidget[/down]

Goaly – AI Habit Tracker

بسبب الواقع الحياتي العصيب والضغوطات التي نتعرض لها يومياً سواء من قِبل حياتنا المهنية أو الدراسية قد يهمل بعض المستخدمين عاداتهم الصحية والإيجابية مثل ممارسة التمارين الرياضية أو قراءة الكتب المفيدة أو تعلم بعض اللغات الجديدة. يحرص تطبيق Goaly على مساعدتك في تذكر هذه العادات والمداومة عليها كما أنه يساعدك في تذكر المواعيد الهامة سواء كانت مُجرد دعوة على العشاء مع رفيقك أو صديقك المفضل أو حفلة عيد ميلاد لشخص قريب منك أو أي مواعيد ضرورية بالنسبة لك.

من مميزات التطبيق أنه يتكامل مع بعض خدمات جوجل مثل خدمة تقويم جوجل ويعمل بشكل دائم في الخلفية دون أن يستهلك أي من موارد الهاتف ويبدأ في تتبع أهدافك من خلال مجموعة من الرسوم البيانية والمخططات التي تحتوي على جميع الإحصائيات المفيدة والهامة بالنسبة لك.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=io.rosenpin.goals[/down]

Pill – Medication Reminder

تطبيق Pill هو عبارة عن تطبيق طبي الغرض الأساسي منه هو تذكيرك بالمواعيد الصحيحة التي ينبغي تناول جميع أدويتك خلالها. على الرغم من وجود العديد من التطبيقات التي تندرج تحت فئة التطبيقات العلاجية ولكن ما يجعل تطبيق Pill مميز وفريد هو سهولة استخدامه وعدم الاضطرار لإنشاء حساب أو تسجيل الدخول بأي حسابات شخصية كما أنه مجاني ولكنه يحتوي على بعض الإعلانات البسيطة التي ليس لها أي تأثير على تجربة المستخدم.

كل ما عليك فعله هو إضافة الأدوية التي تحتاج لتتبعها وتحديد مواعيد خاصة بها وعلى الفور سيبدأ التطبيق في تتبع هذه المواعيد وتذكيرك في المواعيد الصحيحة عن طريق الإشعارات أو الإنذارات من أجل تناول الجرعات المحددة.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmk.pill.reminder[/down]

WakeMeUp! Cursed alarm clock

إذا كنت من بين أولئك الأشخاص الذين يواجهون صعوبة شديدة في الاستيقاظ من النوم لأداء الفروض والواجبات اليومية بسبب كثرة السهر أو عدم أخذ قسط كافِ من النوم فأنت في حاجة إلى تطبيق WakeMeUp لأنها قادرة على تنشيط عقلك بشكل رائع إذ بمجرد أن يرن جرز المنبه فلن تكون قادراً على إيقافه إلا بعد كتابة الرمز الذي يظهر على الشاشة.

هذه طريقة رائعة وإيجابية لتحفيز عقلك وتنشيطه عن طريق جذب انتباهك وفرض مهام إضافية لمساعدتك على النهوض من الفراش بشكل أسرع. في نفس الوقت التطبيق رائع في طريقة عمله وواجهته الرسومية فهو يحتاج منك فقط ضبط الوقت واختيار نغمة الرنين التي تفضلها وتفعيل أو تعطيل الاهتزاز وسيعمل بشكل طبيعي في الخلفية إلا أن يحين موعد المنبه التالي.

[price] مجاني [/price]

[down]https://play.google.com/store/apps/details?id=apace.wakemeup[/down]