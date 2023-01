عصير مدعم يمكن أن يوفر انخفاضات “كبيرة” في الدهون الحشوية

الولايات المتحدة – أظهرت بعض المشروبات نتائج واعدة في إدارة الوزن عند دمجها في نمط حياة صحي.

وبعد استكماله بالكالسيوم وفيتامين (د)، قد يؤدي عصير البرتقال على وجه التحديد إلى انخفاض كبير في الدهون داخل البطن.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الكالسيوم وفيتامين (د) قد يلعبان دورا في تنظيم كتلة دهون البطن.

وفي عام 2013، دفعت هذه الأدلة الباحثين إلى التحقيق في آثار مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) (CaD) التي يتم تقديمها في عصير البرتقال.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، دليلا على فقدان الوزن وتقليل الدهون الحشوية على مدار 16 أسبوعا.

وبشكل أكثر تحديدا، كان تقليل الدهون الحشوية أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة CaD منه في المجموعة الضابطة. وظل تأثير الكالسيوم وفيتامين (د)على الدهون الحشوية “مهما للغاية” عند دمج نتائج التجربتين.

ومع ذلك، لم تكن التغيرات الأخرى في وزن الجسم مثل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر مختلفة بشكل كبير بين مجموعة التحكم ومجموعات العلاج.

وقاد هذا العلماء إلى استنتاج مفاده أن “مكملات الكالسيوم و/أو فيتامين (د) تساهم في تقليل مفيد” من الدهون الحشوية.

وتابعوا: “قد يحدث تأثير الكالسيوم الغذائي على وزن الجسم أيضا على مستوى الجهاز الهضمي أو من خلال قمع الجوع”.

وأثبتت بعض أنواع عصير البرتقال المدعم أنها فعالة مثل مكملات فيتامين (د) في الحفاظ على حالة فيتامين (د) لدى البالغين، والأكثر من ذلك، أن كوبا من ثمانية أوقيات من عصير البرتقال المدعم يوفر حوالي ثلث القيمة اليومية (400 وحدة دولية) المطلوبة من الكالسيوم.

وهناك طريقة أخرى للحصول على فيتامين (د) والكالسيوم وهي التركيز على الأطعمة مثل الخضار الورقية، مثل الملفوف والسبانخ في النظام الغذائي.

المصدر: إكسبريس

