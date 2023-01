خبيرة تغذية تفند اسطورة شائعة عن التوابل الحارة

روسيا – أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بموسكو، أن التوابل الحارة لا تساعد على تخفيض الوزن.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين يعتقدون أن التوابل الحارة تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وتقول: “للأسف هناك اعتقاد شائع مفاده أن إضافة التوابل والبهارات الحارة إلى الطعام يساعد على تخفيض الوزن. ولكن في الواقع يمكن أن يساعد هذا فقط على الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي وعملية التمثيل الغذائي. أما من وجهة النظر الطبية، فيجب أن نفهم أن تناول الأطعمة الحارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وغيره”.

وتضيف: للحفاظ على وزن طبيعي للجسم، من المفيد، عدا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يوميا، إضافة مختلف أنواع التوابل والبهارات “لأنها تثري الطعام بنكهات وروائح مشهية. والأهم من ذلك تساعد على التقليل من استهلاك الملح في الطعام، الملح الذي وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية يجب ألا يزيد عن 5 غم في اليوم”.

وتشير الخبيرة، إلى أن الفلفل الأحمر الحار الذي يحتوي على مادة الكابسايسين القلوية الطبيعية، له تأثير المحفزِ لأعضاء الجهاز الهضمي، والمساعد على تطبيع التمثيل الغذائي للدهون، وله تأثير إيجابي أيضا في عملية التمثيل الغذائي.

وتقول: “ومع ذلك، لا ينصح حتى الأشخاص البالغون الأصحاء باستهلاك أكثر من 10- 15 غراما من الفلفل الطازج و 0.2 – 0.5 غراما من الفلفل الحار الجاف في اليوم”.

المصدر: نوفوستي

