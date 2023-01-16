تسريب مواصفات الكاميرا والبطارية لهاتف سامسونج المرتقب جالكسي A24

التسريبات المُبكرة لهاتف جالكسي A24 تشير إلى انخفاض ملحوظ في مواصفات الهاتف مقارنة بإصدار العام الماضي، جالكسي A23. حيث تدّعي بعض المصادر أن هاتف جالكسي A24 سيحتوي على معالج قديم وبطارية أصغر حجماً.

أولاً، بحسب تقرير موقع Galaxy Club فإن الهاتف قد يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي نفس سعة البطارية على هاتف جالكسي A23، وسيدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.

ولكن بعض المصادر الأخرى تزعم بأن الهاتف قد يأتي ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير فقط، وسيدعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتفظ بنفس مستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، في حين أن بعض المصادر الأخرى ذكرت مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل.

في كلتا الحالتين سيأتي الهاتف بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ولكن لن يحتوي جالكسي A24 على عدسة لاستشعار العُمق لأن سامسونج قررت التخلص من العدسة الرابعة على جميع هواتف تشكيلة جالكسي A.

على الرغم من بعض التنازلات الملحوظة في سعة البطارية وسرعة الشحن ودقة الكاميرا الخلفية، ولكن سيتم ترقية كاميرا السيلفي الأمامية لتأتي بمستشعر دقته 13 ميجابكسل بدلاً من 8 ميجابكسل.

في الواقع، كانت هناك بعض الشائعات التي تدّعي أنه من المحتمل أن يأتي الهاتف بكاميرا للصور الشخصية بدقة 16 ميجابكسل. ولكن بحسب التقارير الجديدة فلقد تم تكذيب هذه الشائعات.

أما بالنسبة للمعالج، وفقاً للتقرير سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Exynos 7904 وهو واحد من أقدم معالجات شركة سامسونج للفئة المتوسطة. ولكي أكون صادق معكم، شخصياً لا أستطيع تصديق هذه المعلومة نظراً لأن هذا المعالج قديم جداً ولم تعد سامسونج تستخدمه منذ عدة سنوات. لذا، من وجهة نظري الشخصية، من الأفضل أن ننتظر التأكيد من بعض المصادر الأخرى.

تم الإعلان عن هاتف جالكسي A23 في شهر مارس من العام الماضي، وعلى الأرجح سيتم الكشف عن هاتف جالكسي A24 في نفس الشهر من العام الجاري.

وجب التنويه على أنه من الممكن أن تتراجع سامسونج عن فكرة إطلاق هاتف جالكسي A24 هذا العام إذا كانت عائدات أرباح هاتف جالكسي A23 ضعيفة خلال العام الماضي، وذلك من أجل التركيز على هواتف الفئة المتوسطة الأخرى.

ولكن التسريبات المُبكرة تشير إلى أن الهاتف قيد التطوير بالفعل، وبالتالي من المتوقع أن نحصل على بعض التفاصيل الإضافية حول هذا الهاتف خلال الأيام القادمة.