هواتف الايفون ستأتي بشاشة Micro LED مستقبلاً – تعرف عليها!

خلال الأيام الأخيرة ظهرت تقارير تفيد بأن ابل تنوي تصنيع شاشة الايفون وكافة أجهزتها الأخرى بنفسها دون اللجوء إلى شركات أخرى. الآن تظهر تفاصيل جديدة حول ذلك تشير إلى أن ابل تعمل حالياً على تطوير شاشات من نوع Micro LED. فما هي تلك الشاشات؟ وما تلك التقنية المنتظرة؟

الوضع القائم

حالياً تعتمد ابل على شركات مثل سامسونج و LG و BOE و Sharp وغيرهم من الشركات من أجل تصنيع شاشة الايفون والايباد وماك.

هذا الوضع لم يختلف كثيراً منذ إطلاق منتجات ابل قبل سنوات في الأسواق، لأن ابل نفسها لا تصنع هذا المكون لعدم خبرتها من ناحية، ووجود شركات أخرى تصنع الشاشة لآبل بما تريد من مواصفات.

الخطة المستقبلية

ابل تود اعتماد استراتيجية جديدة خلال السنوات القادمة تقضي بتقليل الاعتماد على الشركاء الآخرين في تصنيع مكونات أجهزتها وتصميمها والاعتماد كلياً على نفسها في ذلك وفقاً لتقارير صحفية.

بالتوازي مع تلك الاستراتيجية، هناك تقارير حديثة تفيد بقيام ابل حالياً بتطوير نوع جديد من الشاشات هو Micro LED لاستخدامه في أجهزتها.

ابل كانت قد بدأت تطوير هذا النوع من الشاشات قبل سنوات، وسوف تنتهي ابل منه قريباً، وسيكون أول منتج يحمل هذا النوع من الشاشات ساعة ابل Apple Watch Ultra في عام 2024.

لن تكتفي ابل بذلك بل سوف تتوسع لإدراج هذا النوع من الشاشات التي أشرفت على تصميمها وإنتاجها في كافة إصدارات الايفون ولاحقاً في أجهزة الايباد وماك.

تفنية Micro LED في الشاشات

الجيل القادم من الشاشات سوف يعمل بتقنية Micro LED والتي تعمل على إضاءة مصابيح غالية في الصغر حتى بالمقارنة مع أحدث تقنيات الشاشات الموجودة حالياً Mini LED.

هذه النوع الجديد يقدم تحسينات أكبر في جوانب الشاشة المختلفة، بمعنى أنها تعطي درجة سطوع أكبر ونسبة تباين أعلى وألوان أكثر حيوية وزوايا رؤية أفضل، كل ذلك مع تحسين استهلاك الطاقة من البطارية.

هذه التقنية لازالت وليدة ومعقدة إلى حد بعيد، ويتوقع أن تكون كافة أجهزة ابل تحمل إياها بما في ذلك حواسيب ماك في غضون عقد تقريباً من الزمن.