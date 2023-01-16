سامسونج تستعد للكشف عن هاتف جالكسي A54 5G بعد أيام!

تماماً كما هو متوقع مثلما حدث بالضبط العام الماضي تستعد سامسونج من أجل الإعلان عن هاتف الفئة المتوسطة الشهير جالكسي A54 5G يوم 18 يناير القادم تحت شعار “Your Awesome 5G” أو الذي يعني بالعربية “هاتف 5G الرائع الخاص بك“.

في الحقيقة، سامسونج لم تذكر صراحة أن الإطلاق التالي سيكون متمثلاً في هاتف جالكسي A54 5G فهو مُجرد شعار بسيط لا يحتوي على أي تفاصيل دقيقة، ولكن بالرغم من ذلك فهو بمثابة تلميح بسيط بطريقة رائعة للهاتف القادم وجميع الدلائل تشير إلى احتمالية ظهور Galaxy A54 5G في الموعد المنشود.

في نفس الوقت، من الممكن أن يكون هذا مجرد تلميحاً لجميع هواتف تشكيلة جالكسي للفئة المتوسطة من سامسونج، بما في ذلك جالكسي A14 الذي تم الكشف عنه خلال معرض CES 2023 منذ أيام قليلة أو من الممكن أن يكون هاتف جالكسي A34 5G أو جميع هواتف جالكسي A لعام 2023 فللأسف لسنا متأكدين كيف ستسير الأمور بالضبط في هذا التاريخ.

فقط ما ذكرته سامسونج خلال صفحة “Notify Me” أن الهاتف القادم سيأتي بمجموعة مختلفة من خيارات الألوان تشتمل على الأسود والأخضر والعنابي.

إذا كان الهاتف المعني هو هاتف جالكسي A54 5G فمن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف بشاشة قياس 6.6 إنش بمعدل تحديث 120Hz وسيتمتع بقدرات تصوير فائقة مثل التثبيت البصري OIS للكاميرا الخلفية وأحدث إصدار من واجهة التشغيل المُخصصة من سامسونج One UI المستندة على نظام أندرويد 13.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج داعم لشبكات الجيل الخامس وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وبطارية فائقة السعة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة ولضمان العمل على مدار يومين كاملين بدورة شحن واحدة.

هذه بعض المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً حول هاتف جالكسي A54 5G بفضل التسريبات من عدة مصادر. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمالية أن تكشف سامسونج عن بعض هواتف الفئة المتوسطة الأخرى مثل جالكسي A14 أو جالكسي A34.

تم الإعلان عن هاتف جالكسي A53 5G في شهر مارس من العام الماضي بجانب كل من جالكسي A33 وجالكسي A73 مما يعني أن هاتف جالكسي A54 5G قادم مبكراً عدة أسابيع عن موعده الأصلي.

ولكن هذه المرة لن يكون هناك هاتف جالكسي A74 حيث أكدت جميع التقارير المُسربة أن سامسونج تراجعت عن فكرة تصنيع الهاتف بسبب الإقبال الضعيف وعدم بيع وحدات كافية منه العام الماضي. ولهذا السبب قد يتسبب غياب الهاتف في صناعة فجوة في سوق هواتف الفئة المتوسطة والتي من الممكن أن تتغلب عليها سامسونج عن طريق إطلاق هاتف جالكسي S22 FE.