تحديث iOS 16 – مشاكل لاتزال موجودة حتى الآن!

مرت عدة أشهر على إطلاق تحديث iOS 16 رسمياً، وبعدها تم إطلاق الكثير من التحديثات الفرعية بهدف إصلاح مشاكل iOS 16 التي واجهها المستخدمون بعد تنزيل وتثبيت التحديث.

رغم ذلك لا يزال البعض يشكو من بعض المشاكل والأخطاء التي تم رصدها عبر عدة قنوات مختلفة على رأسها منتدى ابل للدعم الفني.

أيضاً برزت شكاوى على مصادر أخرى كالتغريدات التي ينشرها المستخدمون عبر تويتر، والمنتديات التقنية، وحتى في تعليقات المستخدمين هنا في “أخبار التطبيقات”.

لم تظهر المشاكل في الإصدارات الأقدم من الايفون فقط، بل لم تسلم الإصدارات الأحدث كذلك بما في ذلك سلسلة ايفون 14 وايفون 14 برو.

لا يمكن بالضبط تحديد إصدار معين من الايفون بمشاكل محددة، وكذلك لا يمكن اتهام تحديث فرعي محدد بالوقوف وراء مشاكل بعينها.

أبرز المشاكل المستمرة في تحديث iOS 16 حتى الآن:

بحسب ما تم رصده يمكن تلخيص المشاكل التي لا يزال يواجهها المستخدمون مع تحديث iOS 16 في الآتي:

توقف وتجمد تطبيق الكاميرا أحياناً.

تغيير في إعدادات الاهتزاز الخاصة بلوحة المفاتيح من تلقاء نفسها.

بطء في لوحة المفاتيح في مواقف محددة (مثل تشغيل مكالمات واتس اب)

توقف بعض التطبيقات عن العمل وانهيارها فجأة أثناء الاستخدام.

استنزاف البطارية ونفاذ الشحن بشكل أسرع من المعتاد.

عدم ظهور لوحة المفاتيح في بعض التطبيقات أحياناً.

بطء في خاصية البحث وعدم ظهور النتائج.

عدم عمل بعض الإكسسوارات من خلال تطبيق المنزل HomeKit.

بعض الأخطاء في خاصية ابل كاربلاي Apple CarPlay.

إعادة تشغيل الهاتف من تلقاء نفسه دون داعٍ.

ظهور خطوط ملونة على الشاشة عند بداية تشغيل الهاتف.

كل هذه المشاكل حديثة العهد، وتم رصدها حتى بعد إطلاق آخر تحديث فرعي كبير وهو iOS 16.2. لا يزال في جعبة ابل تحديثات أخرى فرعية مثل تحديث iOS 16.3 وكا بعده على أمل حل تلك المشكلات.

هل لازلت تعاني من مشكلات مع تحديث iOS 16 ؟ أخبرنا عبر التعليقات