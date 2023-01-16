جوجل تطرح ميزتين غاية في الأهمية على متجر جوجل بلاي!

وفقاً لتقرير 9To5Google فإن متجر جوجل بلاي يختبر ميزتين جديدتين من شأنهما تحسين تجربة المستخدم والوظائف العامة، حيث تم رصد فقاعة تحميل جديدة أثناء عملية التنزيل للتطبيقات، والميزة الأخرى هي أرشفة التطبيقات في المتجر. لا تزال الميزات الجديدة في مرحلة تجريبية ولم يتوافرا بعد لجميع المستخدمين. لنوضح لكم هذه الميزات بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

ميزة الفقاعة العائمة التي توضح سير عملية التنزيل

ذكر المصدر حول الميزة الأولى أنها عبارة عن فقاعة تحميل جديدة تطفو على الصفحة المفتوحة والتي تشير إلى مؤشر عملية التنزيل للتطبيقات والألعاب والتي من خلالها يُمكن للمستخدم التحقق من سير عملية التنزيل.

في الوقت الحالي، لا يمكن التحقق من سير عملية التنزيل للتطبيقات على الأندرويد إلا من خلال شريط لوحة الإشعارات أو أثناء وجودك داخل صفحة التطبيق على المتجر.

ولكن بمجرد طرح الميزة الجديدة للجمهور، فسوف يتمكن المستخدمون من التصفح بحرية داخل المتجر، وفي نفس الوقت، سيكون لديهم القدرة على مراقبة سير عملية التنزيل.

وقد أضاف المصدر أنه سيكون بإمكان المستخدم تنشيط “فقاعة التحميل” الجديدة من خلال قائمة إعدادات الإشعارات بالضغط على مفتاح التبديل الخاص بــ “إظهار فقاعة تقدم التحميل” والتي يمكنك تحريكها بكل حرية وسهولة في أي مكان على الشاشة لسبحها للأسفل تماماً للتخلص منها بشكل كامل.

ميزة أرشفة التطبيقات قادمة لمتجر جوجل بلاي

الميزة الثانية المتوقع لها أن تشق طريقها إلى متجر جوجل بلاي قريباً جداً هي ميزة “أرشفة تطبيقات الأندرويد“. هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن ميزة أرشفة التطبيقات، حيث أكدت جوجل بشكل رسمي في شهر نوفمبر الماضي أن ميزة أرشفة التطبيقات قادمة لمتجر جوجل بلاي خلال وقت قريب.

هذه الميزة ستسمح للمستخدم بالقدرة على إزالة أي تطبيق من على الهاتف، ولكن مع الاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المرتبطة وذات الصلة بهذا التطبيق. هذه الميزة مفيدة جداً وستكون عملية للغاية حينما تنفذ مساحة التخزين الفعلية على الهاتف.

يُقال أنه من خلال “ارشفة التطبيق” سيكون المستخدم قادر على “استعادته” مرة أخرى والعثور على جميع البيانات السابقة المرتبطة بذلك التطبيق. هذه الميزة لا تتطلب تسجيل الدخول بحساب المستخدم مثلما يحدث نفس الأمر أثناء تنزيل التطبيقات الجديدة لأول مرة. بدلاً من ذلك، سيظهر أمامك زر “استعادة” وستفتح أمامك صفحة توضح عملية الاستعادة كما لو أنك تقوم بتثبيت التطبيق من جديد.

حتى الآن هذه الميزات لا تزال قيد الاختبار وهي ليست متوفرة لجميع المستخدمين، كما أننا لا نعلم ما هو الموعد المحدد لطرحهما، ولكنها متاحة للمشتركين في برنامج الاختبار التجريبي. بطبيعة الحال، من المتوقع وصولهما خلال الشهرين القادمين.