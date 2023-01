بحثت الشركة الليبية القابضة للاتصالات مع الهيئة العامّة للاتصالات والمعلوماتية وهيئة أمن المعلومات، الاستراتيجية العامة للدولة الليبية في أمن المعلومات السيبراني.

وقال المكتب الإعلامي للشركة القابضة، إنّ الشركة ناقشت مع هيئة الاتصالات وأمن المعلومات مشروع الحماية الرقمية الشامل، وأنّه جرى استعراض أمن المعلومات والضوابط الأساسية لحماية البنية التحتية للاتصالات في ليبيا.

من جانبه، شدّد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد على أهمية تطوير مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للشبكة الوطنية لقطاع الاتصالات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في ليبيا باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

وكانت الشركة القابضة أعلنت نهاية عام 2022 تمكّن مهنديسها من إحباط هجمات سيبرانية كان قد تعرض لها مركز استضافة البيانات والحد من خطورة هذه الهجمات وذلك لحزم الحماية فيه، لتنحصر آثارها في تأثر بعض المواقع على نحو محدود دون إلحاق الضرر.

وبيَّنت الشركة حينها أنّ الهجمات إلكترونية شُنت من نوع هجمات حجب وحرمان الخدمة، على شركات ليبية عدة، وهي هجمات ليست بالجديدة فلطالما تصدّت لها شركة الاتصالات الدولية وأحبطتها مرارا.

The post بعد إحباطها لهجمات سيبرانية.. القابضة تبحث مع هيئة الاتصالات الحماية الرقمية الشاملة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا