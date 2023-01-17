سيأتي هاتف جالكسي S23 بشاشة أكثر سطوعاًّ!

تشير آخر التقارير إلى أن هواتف سلسلة جالكسي S23 ستأتي بشاشة ذات معدلات سطوع فائقة تبلغ 1750 شمعة في ذروتها. وعلى الرغم من أن هذه هي بالفعل ذروة السطوع التي جاء بها كل من جالكسي S22 بلس وجالكسي S22 ألترا، إلا إنها ستكون بمثابة ترقية ملحوظة على الطراز الأساسي، جالكسي S23، حيث جاء الطراز الأساسي بسلسلة جالكسي S22 العام الماضي بذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة فقط.

مصدر هذه الشائعات هو المُسرب الشهير Ahmed Qwaider على موقع العصفور الأزرق. ما يجعل هذه المعلومات مثيرة للاهتمام يرجع لحقيقة أنها تتعارض مع الشائعات السابقة التي زعمت بأن سامسونج تخطط لزيادة معدلات ذروة السطوع على هاتف جالكسي S23 ألترا.

خلال الشهر الماضي كانت هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن هاتف جالكسي S23 ألترا قد يحصل على ترقية هائلة في معدلات السطوع إذ من الممكن أن يتم تجهيز الهاتف بشاشة ذات معدلات سطوع تبلغ 2200 شمعة. وبهذا سيكون هذا هو الهاتف الأكثر سطوعاً في العالم، متفوقاً على هاتف ايفون 14 برو ماكس الذي يحتوي على شاشة مُشرقة تبلغ معدلات ذروة سطوعها 2000 شمعة.

ولكن يبدو أن الشركة الكورية قررت التراجع عن فكرة زيادة معدلات ذروة السطوع على شاشات سلسلتها الرائدة التالية. ومع ذلك، ستظل الترقية التي سيحصل عليها الطراز الأساسي في السلسلة بمثابة أخبار سارة لأولئك المستخدمين الذين يفكرون في شراء الهاتف.

ولكن من الناحية الإيجابية، يُقال أن سامسونج سوف تضع تركيزها على جوانب أخرى أكثر أهمية بما في ذلك تحسين جودة الألوان على الشاشة وجعلها أكثر وضوحاً وإشراقاً أثناء الاستخدام تحت أشعة الشمس الساطعة لكي تمنح مالكي هاتف جالكسي S23 ألترا تجربة استخدام أفضل مقارنة بما كانت عليه في هاتف جالكسي S22 ألترا.

ستحصل سلسلة جالكسي S23 على سعة بطارية أكبر

أيضاً كانت هناك العديد من التقارير التي تزعم بأن هواتف السلسلة قد تحصل على سعات إضافية من الطاقة. بحسب هذه التقارير، فسيتم زيادة سعة بطارية كل من الإصدار الأساسي وإصدار بلس بنسبة 200 مللي أمبير في الساعة.

هذا يعني أن هاتف جالكسي S23 سيأتي بسعة بطارية 3900 مللي أمبير بدلاً من 3700، وسيأتي إصدار بلس بسعة بطارية 4700 مللي أمبير بدلاً من 4500.

ولكن بالنسبة لنموذج “ألترا” فهو للأسف لن يحصل على أي زيادة فعلية في قدرة البطارية إذ من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، تماماً مثلما هو الحال على طُرز ألترا السابقة.

بالنسبة لسرعة الشحن فلقد ذكر المُسرب أن الطراز الأساسي بالسلسلة سوف يدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، في حين أن كل من بلس وألترا سوف يدعمان الشحن السلكي بقدرة 45 وات.