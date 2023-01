السعودية – نشرت الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء بيانا، نفت فيه صحة اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب.

و‏قالت الهيئة إنه “لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب”.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن ما تم تداوله لا يستند على أسس علمية.

وأكدت في توضيح أن التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل، والطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

Shares

The post “السعودية للغذاء والدواء” تنفي إمكانية اكتشاف الرصاص في مستحضرات التجميل باستخدام الذهب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا