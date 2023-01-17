هكذا حاولت الشركات الصينية تقليد ايفون 14 برو

بعض الشركات الصينية تحاول تقليد منتجات ابل بعد إطلاقها في الأسواق وأحياناً حتى قبل إطلاقها، ومؤخراً قامت شركة LeEco الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية الإعلان عن هاتف جديد لها يُسمى S1 Pro وللعجب فإن هذا الهاتف يُشبه كثيراً هاتف نعرفه جميعاً وهو ايفون 14 برو!

LeEco S1 Pro نسخة مقلدة رديئة من ايفون 14 برو

هاتف LeEco S1 Pro مبدئياً يكلف حوالي 899 يوان صيني أي ما يعادل 135 دولاراً أمريكياً مقارنةً بهواتف ايفون 14 برو الذي يبدأ سعرها من 999 دولاراً أمريكياً.

لا مجال في الحقيقة للمقارنة هنا، فهاتف LeEco S1 Pro يأتي بمواصفات متواضعة مع شاشة بقياس 6.5 إنش من نوع LCD بدقة 1600 × 728 بكسل بمعدل تحديث 60 هيرتز. على الجانب الآخر، لدينا هاتف ايفون 14 برو بشاشة OLED بدقة 2556 x 1179 بكسل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

الشركة الصينية حاولت تقليد تصميم الجزيرة التفاعلية Dynamic Island في هواتف ايفون 14 برو بإضافة كاميرا أمامية علي هيئة كبسولة مع بعض التعديلات في نظام التشغيل لمحاكاة مزايا الجزيرة التفاعلية في الايفون.

على مستوى المظهر الخارجي، هناك الكثير من التشابهات. في الجهة الخلفية مثلاً لدينا الكاميرا الثلاثية البارزة لكنها في حقيقة الأمر كاميرا واحدة خلفية بدقة 13 ميجابكسل، أما الاثنتان الباقيتان فهما فقط لغرض التقليد لا أكثر.

يأتي هاتف LeEco S1 Pro بمعالج يدعى Zhanrui T7510 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وخدمات هواوي للموبايل.

هواتف أخرى تشبه ايفون 14 برو

ليست شركة LeEco وحدها التي قامت هواتف تشبه أحدث إصدارات الايفون، بل هناك أيضاً عدة شركات وإصدارات موجودة بالفعل Meizu mblu 10s و Gionee G13 Pro وغيرها.

هذه الهواتف تقلد الايفون من الخارج تقليداً رديئاً لكنها لا تشبه هواتف الايفون بشكل من الأشكال من قريبٍ أو بعيد، ووجب التنويه إليها حتى لا تقع ضحية شراء أحدها كآيفون حقيقي!