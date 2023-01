علاج جديد وواعد لمتلازمة قاتلة “مستعصية”!

الولايات المتحدة – تعرف متلازمة ألاجيل بأنها اضطراب وراثي قاتل يؤثر على أعضاء وأنظمة مختلفة أبرزها الكبد. وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف له – لكن العلماء حددوا الآن علاجا محتملا أن يكون فعالا.

ويستهدف العقار الذي تم تطويره حديثا، والذي يسمى NoRA1، مسار Notch، وهو نظام إشارات على مستوى الخلية في الجسم مهم للعديد من الأنظمة البيولوجية الحيوية، بما في ذلك الصيانة المناسبة للكبد.

وتسبب الطفرة الجينية وراء متلازمة ألاجيل انخفاضا في إشارات الشق، ما يؤدي بعد ذلك إلى ضعف نمو القناة الصفراوية وتجديدها، ما يتسبب في تراكم الصفراء وتلف الكبد.

وغالبا ما تستخدم أسماك الزرد في البحث العلمي في الأمراض التي تصيب الإنسان، وذلك بفضل معرفتنا الواسعة بجينومها، وأوجه التشابه في الجينات، والسهولة التي يمكن من خلالها ملاحظة تطورها. وفي أحدث بحث، تبين أن NoRA1 يعزز إشارات Notch في أسماك الزرد بطفرات جينية مماثلة لتلك الموجودة في الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

وتم تحفيز خلايا القناة على النمو والتجديد كما تفعل أنسجة الكبد السليمة، ما يعكس تلف الكبد في الزرد. وتمت زيادة فرص نجاة الزرد المشاركة في الدراسة من خلال تطبيق العلاج. وفي الواقع، كانت جرعة واحدة فقط من NoRA1 بعد أربعة أيام من الإخصاب كافية لتحقيق تحسن بمقدار ثلاثة أضعاف في معدلات البقاء على قيد الحياة.

ويقول عالم الأحياء الجزيئية تشينجيان زاو، من معهد ستانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية في كاليفورنيا: “يشتهر الكبد بقدرته الكبيرة على التجدد، لكن هذا لا يحدث في معظم الأطفال الذين يعانون من متلازمة ألاجيل بسبب إشارات Notch المخترقة. ويشير بحثنا إلى أن دفع مسار Notch إلى عقار ما يمكن أن يكون كافيا لاستعادة قدرة الكبد الطبيعية على التجدد”.

وتتمثل إحدى فوائد الدواء في أنه يستهدف عمليات في الجسم يجب أن تحدث بشكل طبيعي. وهذا يبشر بالخير عندما يتعلق الأمر باختبار ذلك على الأشخاص الفعليين في المستقبل، في حالة تقدم العلاج إلى التجارب السريرية.

ويقول عالم الأحياء الجزيئية دوك دونغ، وهو أيضا من ستانفورد بورنهام معهد Prebys للاكتشاف الطبي: “بدلا من إجبار الخلايا على فعل شيء غير عادي، نحن نشجع فقط حدوث عملية تجديد طبيعية، لذلك أنا متفائل بأن هذا سيكون علاجا فعالا لمتلازمة ألاجيل”.

وهناك مجال لـ NoRA1 للمساعدة في الأمراض الشائعة الأخرى أيضا، ومن المهم جدا أن يكون مسار Notch للتشغيل السليم للعمليات البيولوجية اليومية. وفي الوقت الحالي، على الرغم من أن التركيز ينصب على كيفية المساعدة في علاج مرض الكبد النادر هذا.

ويولد أكثر من 4000 طفل سنويا بمتلازمة ألاجيل، وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى عمليات زرع الكبد. وبدون عملية زرع – ونقص المتبرعين – هناك معدل وفيات بنسبة 75% في أواخر سن المراهقة.

وفي الوقت الحالي، يعمل الباحثون على كبد مصغرة نمت في المختبر، باستخدام الخلايا الجذعية المشتقة من مرضى متلازمة ألاجيل لاختبار عقار NoRA1 بشكل أكبر.

وقد نشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت

