مواصفات وأسعار أجهزة ماك بوك برو الجديدة بمعالج M2 Pro و M2 Max الفائقة

كشفت ابل اليوم عن إصدارات جديدة من أجهزة ماك بوك برو بشاشة 14 و 16 إنش بمعالج M2 Pro و M2 Max وهي المعالجات الأحدث من ابل حالياً. في هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات تلك الأجهزة وكذلك الأسعار الخاصة بها.

معالج M2 Pro و M2 Max الجديدة

من ناحية المعالج سوف تتوفر أجهزة ماك بوك برو 2023 بخيارين إما معالج M2 Pro القوي أو M2 Max الأقوى.

معالج ابل M2 Pro متاح بوحدة معالجة مركزية CPU بـ 10 أو 12 نواة، وهو أقوى بنحو 20% من ناحية الأداء، ومعالج رسوميات GPU بـ 19 نواة تعطي دعم رسوميات أفضل بحوالي 30%، ومعالج الذكاء الاصطناعي Neural Engine أقوى 40% مقارنةً بالإصدار الأسبق M1 Pro.

أما معالج M2 Max الأقوى فهو يأتي مع 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية (8 أنوية عالية الأداء، و 4 أنوية أقل استهلاكاً للطاقة) مع تحسن في الأداء بنحو 20% وحوالي 38% في دعم الرسوميات.

بفضل معالج ابل M2 باتت أجهزة ماك بوك برو أقوى بحوالي 6 مرات مقارنة بأقوى جهاز ماك بوك برو بمعالج إنتل.

الآن باتت أجهزة ماك بوك برو متاحة مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 96 جيجابايت بحد أقصى، كما تم رفع سرعة الذاكرة العشوائية إلى 200 جيجابايت/الثانية بالنسبة لإصدار معالج M2 Pro و 400 جيجابايت/ الثانية. السعة التخزينية لأجهزة ماك بوك برو الجديدة متاحة حتى 8 تيرابايت.

اتصالات أسرع

أجهزة ماك بوك برو الجديدة بمعالجات M2 Pro و M2 Max باتت تدعم الاتصال عبر وايفاي Wi-Fi 6E الأسرع عبر ترددات 6 جيجاهرتز.

هناك كذلم منفذ HDMI 2.1 المحدث والذي بإمكانه إيصال المحتوى إلى الشاشةت الخلرجية بدقة تصل إلى 8K بتردد 60 هيرتز، أو دقة 4K بتردد 240 هيرتز.

البطارية

البطارية في أجهزة ماك بوك برو الجديدة بمعالجات M2 Pro و M2 Max هي الأطول عمراً وتصل إلى 18 ساعة في إصدار 14 إنش وحتى 22 ساعة في إصدار 16 إنش بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها ابل.

التصميم .. بلا اختلافات

لا توجد هناك اختلافات في التصميم عن الإصدار السابق من ماك بوك برو الذي تم إطلاقه العام الماضي، حيث الشاشة الكاملة من نوع Liquid Retina XDR مع نوتش في الشاشة تحتوي على الكاميرا الأمامية والتي يمكن من خلالها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى Full HD ونظام صوتي يحتوي على 6 سماعات.



أسعار ماك بوك برو 2023

تتفاوت أسعار أجهزة ماك بوك برو 2023 بحسب مقاس الشاشة ونوع المعالج وحجم الذاكرة العشوائية وسعة التخزين كما سنوضح لاحقاً.

إصدار 14 إنش

معالج M2 Pro/ ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت/ سعة 512 جيجابايت: بسعر 1,999 دولار أمريكي.



معالج M2 Max/ ذاكرة عشوائية 32 جيجابايت/ سعة 1 تيرابايت: بسعر 3,099 دولار أمريكي.

إصدار 16 إنش