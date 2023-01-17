رسمياً – سامسونج تستضيف حدث Galaxy Unpacked يوم 1 فبراير للإعلان سلسلة جالكسي S23

أكدت شركة سامسونج عن موعد حدث Galaxy Unpacked القادم من أجل إزاحة الستار عن سلسلة جالكسي S23 حيث سيتم الكشف عنها يوم 1 فبراير القادم، وعلى الرغم من ذلك فإن التأكيد يأتي من مصدر غير متوقع.

التأكيد ظهر على موقع سامسونج كولومبيا الرسمي بالأمس. ومن الواضح أن سامسونج لم يكن لديها النية عن الكشف عن موعد الحدث الآن، حيث تم إزالة المنشور من الموقع الرسمي لاحقاً.

يمكنكم رؤية المنشور بوضوح من خلال الصور المُرفقة في هذا التقرير. إحدى الصور تم الاحتفاظ بها بواسطة جهاز كمبيوتر، بينما الصورة الأخرى تم الاحتفاظ بها بواسطة هاتف ذكي.

ومع ذلك، فإن الصور لا تُظهر الكثير من التفاصيل. فقط يمكننا رؤية تصميم الكاميرا الخلفي الجديد الذي ستستخدمه سامسونج مع ثلاثي السلسلة. بالإضافة إلى مجموعة من أوراق الشجر خضراء اللون والارجواني التي ربما هي انعكاس لبعض خيارات الألوان التي ستأتي عليها السلسلة. وشعار Galaxy Unpacked.

يُقال أن إحدى نماذج السلسلة تُلقب بالاسم الرمزي “Misty Lilac” بينما النموذج الآخر يُلقب باسم “Botanic Green” ولكن لا نعرف مما إذا كانت هذه هي الأسماء الرمزية للنماذج العالمية أم إنها مُجرد أسماء لمتغيرات النماذج الصينية أو الكورية فقط.

ما نتوقعه خلال الحدث أن يتم الكشف عن ثلاث هواتف ذكية كالمعتاد: جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا وسيتم تجهيز جميع الهواتف بإصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وسيتم شحن السلسلة بهذا المعالج في جميع أنحاء العالم.

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونج معالج كوالكم مع جميع هواتفها الرئيسية والتنازل عن فكرة تدشين النماذج الأوروبية وتلك التي تصل إلى الوطن العربي بمعالج Exynos. هذه أخبار جيدة جداً لعشاق العملاق الكوري لأن هذه ستكون المرة الأولى بالنسبة لنا نحن كمستخدمين في الشرق الأوسط التي نستخدم فيها أجهزة سامسونج بمعالج كوالكم الأكثر قوة والأفضل من حيث استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

في نفس الوقت من المتوقع أن تستخدم سامسونج هذه المرة إصدار جديد من الذاكرة العشوائية طراز LPDDR5X وهو أسرع من الجيل السابق بفارق ملحوظ، فضلاً عن الجيل الجديد من وحدات تخزين UFS 4.0 فائقة السرعة.

في الواقع هناك العديد من الترقيات المثيرة للاهتمام والتي تجعلنا متحمسين جداً لانتظار سلسلة جالكسي الرائدة هذه المرة. لم يعد متبقي سوى أسابيع قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي، ومع ذلك نتوقع أن نضع أيدينا على بعض المعلومات الإضافية قبل أن يحيث هذا الموعد.