دراسة ضخمة تكشف عن 4 أنماط للأكل مرتبطة بانخفاض خطر الموت المبكر

الولايات المتحدة – هناك الكثير من النصائح حول النظام الغذائي، لكن العلم الذي يربط بين الغذاء والصحة ليس دائما واضحا.

وتعد دراسة جديدة حول هذا الموضوع واحدة من أكثر الدراسات شمولا حتى الآن. وقد حددت أربعة أنماط للأكل مرتبطة بانخفاض مخاطر الوفيات، وبتحليل أنماط الأكل لـ119315 شخصا على مدى 36 عاما، قارن الباحثون هذه الأنماط بأربع مجموعات من الأنظمة الغذائية الصحية المعترف بها: مؤشر الأكل الصحي، والنظام الغذائي المتوسطي البديل، ومؤشر النظام الغذائي الصحي القائم على النباتات، ومؤشر الأكل الصحي البديل.

وأظهرت الدراسة أن الالتزام بشكل وثيق بواحد على الأقل من هذه الأنماط يقلل من خطر الوفاة المبكرة لأي سبب وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي. وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة الغذائية، إلا أنها تشمل جميعا الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

ويتطابق ذلك مع الإرشادات الغذائية الرسمية للأمريكيين (DGAs)، كما لاحظ الباحثون – المبادئ التوجيهية التي توصي بأنماط متعددة من الأكل الصحي لتناسب التفضيلات الفردية والثقافات والاحتياجات الصحية وتقدم مجموعة من النصائح حول تناول الطعام بطريقة لا تضر بنا.

ويقول فرانك هو، عالم الأوبئة التغذوية من كلية هارفارد “تي إتش تشان” للصحة العامة في ماساتشوستس: “تهدف المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين إلى تقديم المشورة الغذائية المستندة إلى العلم والتي تعزز الصحة الجيدة وتقلل من الأمراض المزمنة الرئيسية. وبالتالي، من الأهمية بمكان فحص الارتباطات بين الأنماط الغذائية الموصى بها من قبل DGA والنتائج الصحية طويلة الأجل، وخاصة الوفيات”.

ويوفر مؤشر الأكل الصحي، على سبيل المثال، الكميات الموصى بها عبر جميع مجموعات الطعام الرئيسية، بما في ذلك الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. وتعتبر نتيجة النظام الغذائي المتوسطي البديل شاملة، حيث تتضمن بيانات عن الفواكه والأسماك والمكسرات والكحول وغير ذلك.

ثم هناك مؤشر النظام الغذائي الصحي القائم على النبات، والذي يصنف الأطعمة النباتية الصحية (مثل الخضروات والحبوب الكاملة) ضد الأطعمة النباتية غير الصحية (مثل الحبوب المكررة والأطعمة الغنية بالسكر) والأطعمة الحيوانية.

ويشمل مؤشر الأكل الصحي البديل كل شيء من الخضروات إلى المشروبات السكرية، ويرتبط هذا بشكل أساسي بالأمراض المزمنة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة الأخيرة، من الجيد البدء في اتباع أحد هذه الأساليب على الأقل.

وفي حين أن البحث لا يمكن أن يقول بشكل قاطع إن هذه العادات الغذائية المحددة تسبب حياة أطول – وهي تعتمد على البيانات المبلغ عنها ذاتيا بدلا من أي شيء مسجل علميا – فإن الارتباط واضح بما يكفي لإثبات الفوائد الصحية للأكل الصحي.

كما أشارت المبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين، 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعيشون مع مرض مزمن واحد على الأقل مرتبط بنظامهم الغذائي. في غضون ذلك، لم يتحسن الالتزام بهذه الإرشادات كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

ولا يوجد نقص في الدراسات التي تبحث في النظام الغذائي والصحة، على الرغم من أن التوصيات يمكن أن تختلف تبعا للعمر وكيفية بنائنا. ويوصى غالبا بالبقوليات والحبوب الكاملة والخضروات، بينما يفضل تناول الأسماك والبيض ومنتجات الألبان باعتدال، وفقا للخبراء.

نُشر البحث في JAMA Internal Medicine.

المصدر: ساينس ألرت

