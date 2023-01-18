هاتف جالكسي S23 ألترا يحطم الأرقام القياسية على منصة GeekBench!

نتائج اختبارات الأداء التي رأيناها على هاتف جالكسي S23 ألترا مؤخراً لم تكن واعدة والتي أثارت مخاوف الجمهور من توقع مشكلة اختناق بسبب ارتفاع الحرارة أو ربما سامسونج قررت تثبيط الأداء مثلما فعلت على هواتف جالكسي S22 من أجل تحسين عمر البطارية وتقليل درجات الحرارة.

المشكلة بدأت عندما شارك Ice Universe – مُسرب أخبار شهير مُطّلع على أخبار شركة سامسونج – نتائج الاختبارات التي حققتها هواتف جالكسي S23 على منصة معايير الأداء GeekBench والتي اتضح من خلالها أن الهواتف الرائدة لم تكن قادرة على تخطي حاجز 5000 نقطة على الرغم من أن هناك منافسين آخرين كانوا قادرين على تجاوز هذه النتيجة بشكل ملحوظ.

ولكن بحسب التسريبات الجديدة، فلدينا أخبار سارة من أجل هؤلاء الذين يخططون لشراء أي من هواتف سامسونج الرائدة التالية. استطاع هاتف جالكسي S23 ألترا تحقيق 5179 نقطة في الاختبار الأخير على منصة GeekBench مما يعني أن سامسونج مازالت تعمل على تحسين أداء هواتفها الرئيسية قبل أن يحين موعد الإعلان عنها.

ظهر الإصدار العالمي من هاتف جالكسي S23 ألترا برقم طراز SM-S918B على قاعدة بيانات GeekBench وقد استطاع أن يحقق 5179 نقطة وهي أعلى نتيجة رأيناها حتى الآن على أي طراز من طُرز سلسلة جالكسي S23.

هذه النتيجة تعكس حقيقة غاية في الأهمية وهي أن سامسونج لم تقم بخنق الأداء على هواتفها الرائدة بسبب مخاوف من ارتفاع درجة حرارتها أو أي مشاكل تتعلق بسخونتها.

هذه المخاوف نشبت مؤخراً عندما لم يتمكن أي من ثلاثي السلسلة تحقيق 5000 نقطة على الرغم من احتواؤها على إصدار مكسور السرعة من معالج Snapdragon 8 Gen 2 والذي يحتوي على نواة أساسية مكسورة السرعة بتردد يصل إلى 3.36 جيجاهرتز.

ولكن بحسب التسريب الأخير لأحمد قويدر فإن جميع هواتف جالكسي S23 سوف تأتي بنظام تبريد احترافي مُحسن. يُقال أن هاتف جالكسي S23 الأساسي سيحتوي على نظام تبريد أفضل من خليفته السابقة بفارق 1.6 مرة. أما بالنسبة لكل من جالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا فسوف يحتويان على أنظمة تبريد مُحسنة بفارق 2.8 مرة و 2.3 مرة على التوالي.

يدّعي التسريب أن هذه التحسينات ستساهم بشكل كبير في تخفيض درجة الحرارة وبقاء هواتف السلسلة الرائدة في نطاق حراري معتدل أثناء الاستخدامات الثقيلة والضغط المًكثف.

المعلومات الأكثر أهمية تتلخص في كون هواتف جالكسي S23 ستقدم قفزة نوعية في الأداء مقارنة بالسلسلة السابقة، حيث يدّعي المُسرب أن معالج Snapdragon 8 Gen 2 مكسور السرعة سوف يمنح هواتف السلسلة دفعة قوية بالأداء قد تصل نسبتها إلى 36% في أداء المعالجة المركزية وما يصل إلى 48% في أداء المعالجة الرسومية وتقريباً 60% من أداء وحدة المعالجة العصبية NPU.

هذه الترقية التي ستطول هواتف السلسلة على صعيد مستوى الأداء العام وتقنيات التبريد المُحسنة من المتوقع أن تنعكس أيضاً على قدرات توفير الطاقة.