توقعات بانخفاض مبيعات سامسونج خلال عام 2023!

سامسونج ليست متفائلة من عوائد أرباحها من مبيعات رقائق أشباه الموصلات خلال عام 2023 حيث ذكرت الشركة الكورية في مذكرة للموظفين الأسبوع الماضي أن أرباحها التشغيلية السنوية من مبيعات رقائق أشباه الموصلات في عام 2023 قد تصل إلى 13 تريليون يوان صيني أي ما يعادل 10.2 مليار دولار أمريكي تقريباً.

هذا الرقم يشير إلى أن سامسونج تخطط لتصنيع نصف ما صنعته من رقائق خلال العام الماضي. حتى وقت كتابتي لهذا التقرير، سامسونج لم تشارك تقرير أرباحها لعام 2022 حتى الآن.

ولكن بناءً على ما ذكره بعض المحللين الاقتصاديين، فإن الشركة تتوقع أرباحاً تتراوح من 25 إلى 26 تريليون يوان كوري خلال العام الجاري.

التراجع الحاد في سوق رقائق أشباه الموصلات أثر بشكل سلبي على شركة سامسونج خلال العام الماضي

سامسونج هي واحدة من الشركات القليلة التي تصنع معالجاتها بنفسها وتستخدمها في عدد كبير من أجهزتها التقنية بما في ذلك الهواتف الذكية.

ولكن خلال السنوات الماضية واجهت رقائق أشباه الموصلات الخاصة بالشركة جدلاً واسعاً بسبب عدم قدرتها على منافسة الحلول التي تصنعها شركة TSMC.

المشكلة التي تعاني منها رقائق سامسونج لم تكن مقتصرة فقط على شرائح Exynos ولكنها طالت أيضاً معالج Snapdragon 8 Gen 1 الخاص بشركة كوالكم نظراً لأن سامسونج كانت هي المسؤولة عن تصنيع رقائق المعالج.

المشاكل وصلت إلى مرحلة خطيرة حيث لم يعد أمام سامسونج أي خيار سوى استبعاد شرائح Exynos وعدم استخدامها في هواتفها الرئيسية، وهذا ما نتوقع حدوث بالفعل مع هواتف جالكسي S23 التالية للشركة.

جميع المصادر زعمت بأن هواتف جالكسي S23 سيتم شحنها بإصدار مكسور السرعة من معالج SD 8 Gen 2 على مستوى العالم.

كوالكم كانت مُضطرة على إلغاء عقد شراكتها مع قسم تصنيع رقائق أشباه الموصلات بعد مشكلة الحرارة التي عانى منها معالج Snapdragon 8 Gen 1 وبدلاً من ذلك تعاقدت الشركة مع TSMC من أجل تصنيع SD 8+ Gen 1 و SD 8 Gen 2.

حتى شركة Tesla التي كانت تغطي كامل احتياجاتها من الرقائق بواسطة شركة سامسونج حادت عنها وتعاقدت مع شركة TSMC من أجل تطوير الجيل التالي من شرائحها.

شركة انفديا NVIDIA كانت إحدى العملاء الرئيسيين لشركة سامسونج على مدار سنوات طويلة، ولكن مؤخراً قامت بالتبديل إلى شركة TSMC أيضاً.

بهذا الشكل يبدو بكل وضوح أن شركة TSMC هي الوسيط المُهيمن على سوق رقائق أشباه الموصلات. وجميع الأحداث السابقة كانت سبباً في تدهور أرباح عملاق التكنولوجيا الكوري في هذا السوق.

ومع ذلك، فإن أكبر عائدات الأرباح للشركة الكورية لا تأتي من رقائق المعالجات وإنما تأتي من شرائح ذواكر التخزين. باختصار شديد، شركة سامسونج هي أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة على مستوى العالم. وربما هذا سيساعدها بشكل كبير على تحسين أرباحها خلال العام الجاري.