أبرز مميزات سماعة HomePod الجديدة – إصدار 2023

كما كان متوقعاً كشفت ابل عن إصدار جديد من سماعات HomePod هو الإصدار الثاني مع بعض التحسينات المهمة فضلاً عن مزايا جديدة والأهم من ذلك تخفيض نسبي في السعر مقارنةً بالإصدار الأسبق.

تعديلات بسيطة في التصميم

تقريباً لدينا في الجيل الثاني نفس تصميم الجيل الأول من سماعة HomePod مع اختلافات بسيطة مثل تقليل الطول والوزن قليلاً، إذ باتت السماعات بطول 16.5 سنتيمتر ووزن 2.3 كيلوجرام.

السماعات لازالت تحمل سطح قابل للمس، وتصميم خارجي مصنوع من مادة تشبه القماش، وتحتوي من داخلها على 5 مكبرات للصوت فضلاً عن أربعة ميكروفونات.

معالج جديد وشريحة جديدة

ابل أضافت معالج S8 وهو نفس المعالج في الإصدارات الأخيرة من ساعة ابل عوضاً عن معالج A8 القديم نسبياً الذي كان موجوداً في الإصدار الأول من السماعة، هذا يعطي معالجة صوت أفضل وأداء أفضل للمساعد الصوتي فضلاً على التكامل مع الأجهزة المنزلية الذكية والتحكم بها عبر السماعة، والتبيه في حالة اكتشاف دخان أو غاز في الغرفة.

شريحة U1 أيضاً باتت حاضرة في السماعات تتيح نقل البيانات على مسافة قريبة والاتصال بالأجهزة القريبة التي تحمل نفس الشريحة مثل هواتف الايفون، ومزايا أخرى مثل تحديد موقع السماعات بدقة وسهولة التحكم بالموسيقى والصوت.

صوت أفضل

يتيح معالج S7 معالجة الصوت في سماعة HomePod بصورة أفضل، وكذلك دعم خصائص الصوت المتقدمة مثل الصوت المحيطي Spatial Audio و Dolby Atmos والتي توفر تجربة صون غنية ومميزة.

لا ننسى كذلك التكامل الأفضل مع سيري وسهولة التعرف على الأصوات وتمييزها ومعالجة الأوامر الصوتية بدقة.

قياس الحرارة والرطوبة

هذه الميزة موجودة في الإصدار الأصغر من السماعة HomePod Mini وتتيح للسماعة قياس درجة حرارة الغرفة وكذلك نسبة الرطوبة بدقة حال قيام المستخدم بالسؤال عنها.



سعر سماعة HomePod الجديدة وموعد الإطلاق

سيبدأ توفر سماعة HomePod في الأسواق بدايةً من شهر فبراير 2023 وذلك بسعر 299 دولاراً أمريكياً أي أقل بـ 50 دولاراً أمريكياً فقط مقارنةً بالإصدار الأول.

نذكر أيضاً أن ابل لازالت توفر في الأسواق سماعة HomePod Mini ذات الحجم الأصغر وهي متاحة للشراء بسعر 99 دولاراً أمريكياً وقد تكون خياراً جيداً بالنسبة للكثير من المستخدمين الذين قد لا يناسبهم أو يعجبهم الحجم الأكبر لسماعات HomePod.