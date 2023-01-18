سيتم إطلاق هواتف شاومي 13 على مستوى العالم خلال مؤتمر MWC 2023

يبدو أن شركة شاومي اتخذت قرارها النهائي من أجل إطلاق هواتف شاومي 13 – Xiaomi 13 على مستوى العالم خلال مؤتمر MWC 2023 المُقرر انعقاده في برشلونة في الفترة من 27 فبراير وحتى 2 مارس.

شارك موقع 91Mobile مُلصق تشويقي نشرته شركة شاومي على حسابها الرسمي تحت شعار “Experience new Xiaomi Technology at MWC Barcelona 2023” والذي يعني باللغة العربية “جرب تقنية شاومي الجديدة خلال مؤتمر MWC 2023 بمدينة برشلونة“.

بالرغم من ذلك، فإن مصدر التقرير يتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Xiaomi 13 Ultra خلال المؤتمر أو ربما إحدى هواتف الشركة الجديدة التي لم يتم الكشف عنها من قبل. وذلك بسبب كلمة “New” المتواجدة في وصف الشعار.

ولكني شخصياً أعتقد أن هذا لن يحدث لأن غالباً ما يتم الكشف عن الجيل الجديد من هاتف Xiaomi S Ultra في الربع الثاني من العام.

ستشهد سلسلة شاومي 13 إطلاقها العالمي خلال حدث MWC 2023

ولذلك على الأرجح ستشهد سلسلة شاومي 13 إطلاقها العالمي خلال هذا المؤتمر. هذه السلسلة لا تحتوي إلا على هاتفين فقط حتى الآن وهما Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro وكلاهما تم الكشف عنهما في موطن الشركة الرئيسي الشهر الماضي.

على الرغم من تشابه كلا الهاتفين من حيث التصميم العام والمظهر الخارجي وجزيرة الكاميرا الخلفية، ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة فيما بينهما.

يأتي هاتف شاومي 13 بشاشة مسطحة، بينما يحتوي طراز “برو” على شاشة منحنية. هذا هو ما نفس الشيء بالضبط الذي شهدناه على هواتف Xiaomi 12 العام الماضي.

هاتف Xiaomi 13 يمتاز بشاشة قياس 6.36 إنش بينما يحتوي هاتف Xiaomi 13 Pro على شاشة أكبر قياس 6.73 إنش. أيضاً طراز “Pro” يحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي قياس 1 إنش وهو أكبر مستشعر تم استخدمه على أي هاتف ذكي على الإطلاق. ولكن جاء هاتف Xiaomi 12S Ultra من قبله بهذا المستشعر، كما أن شركة فيفو استخدمته مع هاتف Vivo X90 Pro Plus.

كلا الهاتفين يحتويان على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 وكلاهما يأتيان بذاكرة عشوائية ضخمة من نوع LPDDR5X ووحدة تخزين داخلية فائقة السرعة من النوع UFS 4.0 بسعة 256/512 جيجابايت.

كل من Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro يحتويان على شاشة بمعدل تحديث 120Hz وهي لوحات عرض فائقة الوضوح بذروة سطوع تصل إلى 1900 شمعة. وسيتم شحن الهواتف في الأسواق العالمية بواجهة MIUI 14 المستندة على نظام أندرويد 13.