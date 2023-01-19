سامسونج تُعلن عن مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل

كشفت سامسونج النقاب عن مستشعر الكاميرا ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل الذي من المتوقع أن يتم استخدامه مع هاتف جالكسي S23 ألترا.

يأتي المستشعر الجديد بتقنيات بصرية مُحسنة وقدرات فائقة من أجل تعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي على الهواتف الذكية الرائدة في المستقبل القريب.

سامسونج تُعلن عن مستشعر ISOCELL HP2 للهواتف الذكية

هذا هو أول مستشعر في العالم بدقة 200 ميجابكسل يستهدف منصات الهواتف الذكية. حيث تمكنت سامسونج من تجميع 200 مليون بكسل بحجم 0.6 ميكرومتر في تنسيق بصري بحجم 1.3/1.

هذا هو نفس الحجم القياسي المستخدم مع أغلب مستشعرات الكاميرا الرائدة بدقة 108 ميجابكسل خلال الأعوام القليلة الماضية.

يعتمد مستشعر ISOCELL على تقنية Tetra²Pixel وتقنية تجميع البيكسل من سامسونج من أجل توفير وضوح أكبر أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المستشعر الجديد قادر على توفير صور بحجم 1.2 ميكرومتر بدقة 50 ميجابكسل أو صور بحجم 2.4 ميكرومتر بدقة 12.5 ميجابكسل.

يُمكن لمستشعر ISOCELL HP2 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بدقة 33 ميجابكسل. ولكنه يتحول تلقائياً إلى وضع 50 ميجابكسل بحجم 1.2 ميكرمتر في هذه الحالة.

يحاول المستشعر الجديد تقليل مشكلة الاقتصاص وإنتاج مقاطع فيديو بتنسيق 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية. كما أنه يستخدم تقنية بوابة النقل العمودي المزدوجة التي ابتكرتها سامسونج حديثاً.

تحاول تقنية النقل العمودي المزدوجة من سامسونج تقليل مستوى الضبابية ومعالجة الصور الباهتة أثناء التصوير في وضح النهار والأماكن الساطعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستشعر يستخدم تقنية Super QPD التي تسمح للمستشعر بالقدرة على استخدام 200 مليون بيكسل للتركيز أثناء التصوير في البيئات منخفضة الإضاءة.

المستشعر الجديد قادر على تجميع كل أربع وحدات بيكسل مجاورة للتعرف على التغييرات النمطية الأفقية والرأسية لتعزيز قدرات التركيز البؤري. بهذا الطريقة يكون المستشعر لديه قدرة أكبر على الضبط التلقائي للصورة بشكل أسرع وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، فإنه يدعم تقنية DSG على وضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل والتي تسمح بإمكانية تطبيق قيمتين منفصلتين للتحويل إلى الإشارة التناظرية على مستوى البكسل. وهي تقنية فريدة من نوعها لم تكن متوفرة من قبل على وضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل والغرض الرئيسي منها هو تحسين أداء التصوير على وضع HDR.

بما أن المستشعر يدعم تقنية Smart-ISO Pro HDR فمن الطبيعي أن يكون لديه القدرة على التقاط صور بدقة 12.5 ميجبكسل بتنسيق 4K بمعدل 60 إطار في الثانية أثناء تشغيل وضع HDR لتسجيل الفيديو.

أخيراً وليس آخراً، أكد عملاقة التكنولوجيا الكوري أن مستشعر ISOCELL HP2 دخل بالفعل مرحلة الإنتاج الكمي، وهو ما يعكس صحة جميع التسريبات التي أكدت سابقاً على أن يتم استخدامه على هاتف جالكسي S23 ألترا. بالتأكيد ستتمكن شركات التصنيع الأخرى من استخدام هذا المستشعر على هواتفهم القادمة في المستقبل القريب.