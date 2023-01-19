ابل تعمل على شاشة ذكية للمنزل – وهذه التفاصيل!

في عام 2023 سوف تقدم ابل منتجات جديدة نراها لأول منها شاشة ذكية منزلية. فما هي تلك الشاشة الجديدة ؟ وما هي المواصفات المتوقعة لهذا المنتج القادم ؟

الاتجاه نحو الأجهزة المنزلية الذكية

ابل بالفعل لديها عدة أجهزة منزلية ذكية مثل تلفاز ابل الصغير Apple TV و سماعة HomePod بنسختها الكبيرة وكذلك الإصدار الاصغر HomePod Mini.

من أجل المزيد من التوسع في طرح الأجهزة المنزلية الذكية تنوي ابل طرح منتج جديد وهو شاشة منزلية ذكية.

شاشة ابل الذكية تشبه الايباد

لن تكون تلك الشاشة كبيرة مثل شاشات التلفاز وإنما شاشة صغيرة بقياس شاشة الايباد تقريباً لكنها لن تكون مثل الايباد أو تحل محله.

وفقاً لتقرير بلومبيرج الأخير، فإن هذه الشاشة سوف يتم تصميمها بحيث يمكن تعليقها على الجدران أو الأشياء الأخرى بواسطة مثبتات مغناطيسية، كما يمكن وضعها مع قطع الأثاث كقطعة إضافية مميزة.

هذه الشاشة سوف يقتصر وجودها واستخدامها إذاً داخل المنزل، لذا سوف تتعدد استخداماتها بين التحكم في الأجهزة المنزلية، دعم الأوامر الصوتية باستخدام المساعد الصوتي سيري Siri، عمل مكالمات فيديو عبر فيس تايم فضلاً على مزايا أخرى مثل التكامل والتوصيل مع أجهزة ابل الأخرى.

يمكن أيضاً أن تُستخدم الشاشة من أجل عرض الفيديو، وكذلك من أجل عرض صور ثابتة كلوحة أو معلومات أساسية مثل معلومات الطقس والوقت والتاريخ وإضافة ويدجت أخرى بجانب تنزيل تطبيقات مخصصة من متجر الآب ستور.

ليست الشاشة الأولى من نوعها

المتتبعين للشان التقني يعرفون جيداً أن تلك الفكرة ليست جديدة، لأن هناك بالفعل منتجات مماثلة مثل شاشة Echo Show من أمازون وشاشة جوجل Nest Hub وشاشة Portal من ميتا وغيرها.

من المتوقع إطلاق الشاشة خلال نهاية العام الجاري أو العام المقبل على أكثر تقدير، وتشير التقارير أيضاً إلى عمل ابل الآن على تطوير شاشة أخرى كبيرة مثل التلفاز.

هناك تسريبات أخيرة تفيد بأن ابل تعمل على تطوير شاشات منتجاتها بنفسها دون الاعتماد على شركات أخرى مثل سامسونج أو LG وتأتي تلك التقارير الجديدة تأكيداً لهذا التوجه.