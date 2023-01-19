هذه هي خيارات الألوان التي ستأتي عليها سلسلة جالكسي S23!

مع اقترابنا من موعد الكشف عن سلسلة جالكسي S23 بشكل رسمي نستمر في العثور على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. عادة ما تبيع سامسونج هواتفها الرئيسية بمجموعة مختلفة من خيارات الألوان. وبحسب آخر التسريبات فإن الشركة تستعد للكشف عن ثلاثي السلسلة في خيارات الألوان التالية: الكريمي واللافندر والأخضر والفانتوم الأسود.

لم يذكر المصدر مما إذا كانت هذه الألوان ستكون الخيارات المتوفرة لجميع طُرز السلسلة أم إنها خاصة فقط بطراز محدد. على الأقل لدينا هنا أربعة ألوان مختلفة للاختيار من بينها.

قد يكون اللون الأخضر هو اللون الحصري لسلسلة جالكسي S23

بعض المصادر الأخرى تزعم بأن هذه هي الألوان القياسية التي ستأتي عليها جميع طُرز السلسلة. ولكن شيء وحيد نحن على يقين منه هو أن سامسونج ستحتفظ ببعض الألوان الحصرية لنماذج السلسلة التي يُمكن الحصول عليها فقط من خلال الشراء عبر موقعها الإلكتروني.

في الغالب، تحتفظ سامسونج بلون حصري واحد لطراز “ألترا” ولكن لا نعلم مما إذا كان هذا اللون هو إحدى الألوان الأربعة التي ذكرناها للتو أم أن هناك لون خامس لم يتم الكشف عنه بعد.

بعض التسريبات التي حصلنا عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية أفادت بأن اللون الأخضر سيكون هو اللون المميز والفريد لهاتف جالكسي S23 ألترا ومن الممكن أن يكون هذا هو اللون الحصري الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الشراء عبر موقع سامسونج.

أما بالنسبة لكل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس فقد تكون الألوان المميزة لكلا الطرازين هي الوردي أو الذهبي الوردي. في كلتا الحالتين ستكون جميع طُرز السلسلة متوفرة أيضاً في خيارات تخزين مختلفة، حيث ذكر نفس المصدر أن جميع طُرز السلسلة ستأتي بخيار تخزين أساسي بسعة 256 جيجابايت وهذه هي ضعف سعة التخزين التي جاءت عليها هواتف جالكسي S22.

ومع ذلك، زعم أحد المُسربين المُطلعين على أخبار الشركة بأن هذه المعلومات ليست دقيقة، وأن طُرز السلسلة ستأتي بسعة تخزين أساسية حجمها 128 جيجابايت فقط. لا نعلم من منهما هو الأكثر صحة، ولكن من الممكن أن يكون كلاهما صحيحاً. بمعنى أن يكون هناك خيارات بسعة 128 جيجابايت بالفعل ولكنها محدودة على أسواق مُعينة.

على كل حال، سيتم تسوية جميع الالتباسات قريباً إذ من المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة جالكسي S23 خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر انعقاده يوم 1 فبراير القادم.