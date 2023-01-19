ابل ماك ميني بمعالج M2 و M2 Pro – كل ما تود معرفته!

أعلنت ابل عن نسخة مطورة من جهاز ماك ميني Mac Mini بمعالج M2 وأخرى بمعالج M2 Pro الأقوى. في هذا المقال نلقي على مواصفات وأسعار هذا الجهاز الجديد من ابل.

جهاز ماك ميني Mac Mini هو جهاز كمبيوتر شخصي صغير الحجم يمكن ربطه مع شاشة خارجية واستخدامه كأي حاسوب شخصي، ويتيح حجمه الصغير ووزنه الخفيف نسبياً (أقل من كيلوغرام ونصف) سهولة حمله والتنقل به بسهولة.

التصميم .. لا جديد

الإصدارات الجديدة من جهاز ماك ميني Mac Mini لا تحمل أي تغييرات في التصميم بالمقارنة مع الإصدارات السابقة، فهو يأتي بلون واحد فقط هو اللون الفضي مع وشكل مربع طوله ضلعه 20 سنتميتر وارتفاع أقل من 4 سنتيمتر.

بالنسبة للمداخل هناك منفذ خاص بمصدر الطاقة بالإضافة إلى عدة منافذ كالآتي:

منفذ Ethernet

منفذي Thunderbolt 4 في إصدار معالج M2، وأربعة منافذ في إصدار M2 Pro.

منفذ HDMI

منفذي USB A

منفذ سماعات سلكية 3.5

الأداء .. معالجات أقوى

جهاز ماك ميني Mac Mini يحتوي على معالجات ابل M2 ثماني النواة مع معالج رسوميات بعشرة أنوية، أو M2 Pro بعشرة أنوية مع معالج رسوميات بـ 16 نواة.

الذاكرة العشوائية في ماك ميني Mac Mini بمعالج M2 تبدأ من 8 جيجابايت حتى 16 أو 24 جيجابايت، وفي نسخة M2 Pro تبدأ من 16 جيجابايت حتى 32 جيجابايت. والسعة التخزينية تبدأ من 256 جيجابايت وتزيد لأحجام أكبر.

لأول مرة، باتت أجهزة ماك ميني تدعم وايفاي 6E الجديد عالية السرعة بالإضافة إلى بلوتوث 5.3.

أسعار ماك ميني

يبدأ سعر ماك ميني Mac Mini بمعالج M2 من 599 دولاراً أمريكياً بينما تبدأ نسخة معالج M2 Pro من 1299 دولاراً أمريكياً وسوف يتم طرح تلك الإصدارات قريباً في الأسواق لتكون متاحة لجميع المستهلكين.

مؤخراً أيضاً طرحت ابل أجهزة ماك بوك برو الجديدة بمعالجات M2 Pro و M2 Max ضمن تحسينات جديدة شهدتها سلسلة الماك بوك للحواسيب المحمولة.