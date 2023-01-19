ألقِ نظرة على عروض سلسلة جالكسي S23 قبل الإعلان الرسمي!

خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت وتيرة التسريبات التي تعرضت لها هواتف جالكسي S23 جنونية إلى أقصى الحدود. لقد كنا نحاول تغطية جميع الأخبار والتسريبات المتعلقة بثلاثي السلسلة في موقع أخبار التطبيقات دون تفاني.

اليوم لدينا مجموعة أولية من العروض الترويجية المتوقعة لهواتف جالكسي S23 والتي تظهر الهواتف من خلالها بمظهر ثوري ومذهل وهذا أقل ما يمكننا وصفها به.

هذه العروض مصدرها SnoopyTech على موقع العصفور الأزرق. يقول المُسرب أن هذه هي نفس العروض التي سوف تستخدمها سامسونج أثناء حدث الإعلان الرسمي يوم 1 فبراير القادم.

العروض تضمنت صور منفصلة لكل هاتف من هواتف السلسلة على حدة فضلاً عن بعض العروض التي تجمع ثلاثي السلسلة معاً في صورة واحدة.

على كل حال تحاول العروض أن تستهدف طراز هاتف جالكسي S23 ألترا أكثر من الطرازين الأخرين، وهو أمر متوقع بالنسبة لطراز “ألترا” كعادته.

لا شك في أن سلسلة جالكسي S23 تأتي بأحدث التقنيات المبتكرة التي توصلت لها سامسونج حتى الآن. وهناك بعض خيارات الألوان الرائعة التي يمكننا رؤيتها من خلال هذه العروض.

تشتمل الألوان على اللون القطني والأخضر والأرجواني، وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى وجود لون أسود فانتوم لطراز ألترا. ولكن بالرغم من ذلك من المتوقع أن يكون هناك لون أسود لجميع هواتف السلسلة، ولكننا لا نعلم ما هو اللون الحصري الذي سيتم بيعه عبر موقع سامسونج الرسمي.

سيحتوي كل من طراز جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس على شاشة مسطحة، بينما سيمتاز هاتف جالكسي S23 ألترا بشاشة منحنية. جميع هواتف السلسلة ستأتي بحواف نحيفة للغاية وفتحة في مركز منتصف الشاشة لاحتضان كاميرا الصور الشخصية.

الجدير بذكره أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس سيكون لديهما زوايا مستديرة، بينما ستأتي طراز ألترا بزوايا حادة.

بطبيعة الحال سيشتمل كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس على أربعة كاميرات ولكن هاتف ألترا سيحتوي على خمسة كاميرات بفضل كاميرا المنظار الإضافية.

لم يعد يفصلنا عن رؤية سلسلة جالكسي S23 على أرض الواقع سوى أسابيع قليلة إذ من المتوقع أن تظهر السلسلة بشكل رسمي خلال حدث Galaxy Unpacked يوم 1 فبراير القادم. ومع ذلك، هناك احتمالات تشير إلى أنه من الممكن ظهور الهواتف خلال مؤتمر MWC 2023 الذي سينعقد في برشلونة.