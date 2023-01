روسيا – حذر الدكتور أندريه ريابكوف، رئيس قسم أمراض الباطنية في إدارة Budu الصحية، من الخلط بين الإنفلونزا والتعب.

ويشير الطبيب إلى أنه في حال المسار الخفيف للإنفلونزا قد يشعر المصاب بالضعف والصداع.

ويضيف موضحا، عندما يكون مسار الإنفلونزا خفيفا لن ترتفع درجة حرارة الجسم أو سترتفع بعض الشيء.

كقاعدة لا ترتفع إلى أكثر من 38 درجة مئوية، وقد تظهر أعراض خفيفة أو لا تظهر أبدا. لكن أعراض الإنفلونزا الشديدة تختلف تماما.

ويقول: “من بين هذه الأعراض سعال جاف وشديد وآلام في الصدر والغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى، وصداع شديد ودوخة وضعف ونعاس وارتباك في الوعي وتشنجات”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

Shares

The post طبيب روسي يحذر من الخلط بين الإنفلونزا والتعب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا