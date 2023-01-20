رسمياً – إيقاف كل تطبيقات تويتر الغير رسمية عن العمل

منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر وهناك العديد من القرارات المفاجئة التي يتم اتخاذها بين الحين والآخر، وأخر تلك القرارات هي إيقاف كافة تطبيقات تويتر الغير رسمية!

لا تطبيقات غير رسمية لتويتر بعد اليوم

أعلنت منصة تويتر اليوم أنها لم تسمح بعد الآن للمطورين إشناء تطبيقات طرف ثالث للوصول إلى تويتر، أي لن تسمح بتواجد تطبيقات غير رسمية لتويتر كمان اعتدنا من إطلاق المنصة نفسها.

تويتر قامت أيضاً بتعديل اتفاقية الاستخدام الخاصة بها ووضعت تحت بند القيود عدم السماح للمطورين بإنشاء تطبيقات أو خدمات بديلة لتطبيقات وخدمات تويتر.

بهذا القرار لن يتم السماح لأي تطبيقات خارجية بالعمل على تويتر وإيقاف كافة تطبيقات تويتر الغير رسمية بما في ذلك تطبيقات شهيرة مثل:

Tweetbot

Twitterrific

Aviary

Echofon

Birdie

غير ذلك من تطبيقات تويتر المماثلة.

وكانت تلك التطبيقات قد توقفت عن العمل قبل أيام دون سبب واضح لحين إعلان تويتر أنه بصدد “فرض قواعد جديدة على الواجهات البرمجية التابعة له بطريقة طويلة الأمد” وهو تغيير قد يتسبب في عدم عمل بعض التطبيقات.

حتى الآن لم يتلق مطورو تلك التطبيقات أي تنبيه أو تواصل رسمي من تويتر، وبناءً على تلك التغيرات الجديدة سوف تتوقف كافة التطبيقات السابق ذكرها وغير من التطبيقات المماثلة.

مستخدمو تلك التطبيقات لن يكونوا قادرين على الوصول إلى حساباتهم من خلالها وسوف يتعين عليهم فقط استخدام التطبيق الرسمي من تويتر سواء على الايفون والايباد أو الأندرويد أو أي أنظمة تشغيل أخرى.

لماذا هذا التغير الآن؟

يبدو أن إدارة تويتر الجديدة برئاسة إيلون ماسك قد اتضح لها إقبال الكثير من المستخدمين على التطبيقات الغير رسمية لتويتر، ومن أجل دفعهم إلى استخدام التطبيق الرسمي قامت بتلك الخطوة.

تود إدارة تويتر عرض المزيد من الإعلانات على منصتها، والكثير من التطبيقات الغير رسمية توفر خيار حجب الإعلانات ما يؤثر على أرباح تويتر.

هناك مشكلة كبيرة قد تنشأ من تبعات هذا القرار لأن التطبيقات الغير رسمية توفر للمستخدمين اشتراكات مدفوعة وقد جاء هذا التوقف فجأة، فكيف سيكون الوضع الآن؟ هل ستعود تلك التطبيقات للعمل؟ هل يسترد المستخدمون اشتراكاتهم؟ كل هذا سوف يتكشف خلال الفترة القادمة.