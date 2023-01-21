أخيراً – سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهواتف جالكسي S20 على مستوى العالم!

لا تزال سامسونج مستمرة في مهمتها الدؤوبة لطرح أحدث نظام أندرويد لهواتفها المؤهلة. وبعد شهور طويلة من الانتظار، حصلت أخيراً هواتف سلسلة جالكسي S20 على التحديث الجديد، جنباً إلى جنب مع هاتف جالكسي A42 5G. يتلقى كلا الهاتفين في جميع أنحاء العالم واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

هواتف جالكسي S20 تتلقى تحديث One UI 5.0

بالطبع هي ليست المرة الأولى التي تتبقى فيها هواتف سلسلة جالكسي S20 التحديث إذ حصلت من قبل النماذج المغلقة بواسطة شركات الجوال المحلية في الولايات المتحدة على التحديث في شهر نوفمبر من العام الماضي.

حالياً التحديث متاح للنماذج الغير مغلقة في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا. هذا يعني أن من جالكسي S20 وجالكسي S20 بلس وجالكسي S20 ألترا بدأوا في تلقي واجهة المستخدم المخصصة من سامسونج. ولكن لا داعي للقلق إذا لم يصلك التحديث حتى الآن، من المتوقع أن يتم توسيع قائمة الدول المدعومة خلال الأسابيع القليلة القادمة لتشتمل على دول آسيا والخليج العربي وشمال أفريقيا.

في الوقت الحالي التحديث مقتصر على النماذج الغير مغلقة على جميع شبكات الجوال المحلية في الولايات المتحدة بما في ذلك AT & T و Verizon و Xfinity Mobile وبقية الشبكات الأخرى. يصل التحديث إلى هواتف جالكسي S20 برقم إصدار البرنامج الثابت G98*U1UEU3GVL5.

في نفس الوقت، حصل هاتف جالكسي A42 5G متوسط المدى على تحديث أندرويد 13 وكانت قد تلقت النماذج الغلقة بواسطة شركات الجوال المحلية هذا التحديث منذ أسابيع قليلة.

التحديث يشق طريقه إلى هاتف جالكسي A42 5G برقم إصدار البرنامج الثابت A426U1UEU4DVL3 وهو تحديث عالمي يشتمل على جميع شبكات الجوال المحلية بالولايات المتحدة، فضلاً عن الدول الأخرى.

وبالتالي إذا كنت تمتلك أي من هواتف جالكسي إس 20 أو هاتف جالكسي A42 5G فمن المتوقع أن تحصل على تحديث أندرويد 13 خلال أيام قليلة. فقط تأكد من توفير مساحة تخزين كافية على ذاكرة الهاتف الداخلية من أجل تثبيت التحديث الجديد حيث في الغالب تأتي التحديثات الرئيسية بحجم بضعة جيجابايت.

One UI 5.0 تحمل معها العديد من الميزات الجديدة الرائعة التي تساهم في تحسين أداء النظام ومنح المستخدم تجربة أفضل وأكثر سلاسة مع الرسوم المتحركة.

أخيراً وليس آخراً، يتلقى كل من هواتف السلسلة وهاتف جالكسي A42 5G التصحيح الأمني لشهر ديسمبر مُرفقاً بالتحديث الرئيسي.