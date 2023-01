خبير تغذية يوضح فوائد ومضار الرمان

روسيا – أعلن الدكتور أنطون بريكين، خبير التغذية الروسي، أن للرمان خصائص كمضاد للالتهابات ومسكن للألم وغيرها من الخصائص المفيدة. ومع ذلك على البعض الحد من تناوله.

ويشير الخبير إلى أن الرمان حتوي على الكثير من المواد التي لها خصائص كمضاد للأكسدة، وفيتامينات С وА ومجموعة В، والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك وحمض النيكوتين.

ويقول: “كما أن عصير الرمان يعتبر مثابة مدر خفيف للبول والصفراء وله خصائص كمضاد للالتهابات ومطهر ومسكن للألم. وينصح بتناول عصير الرمان في حالات الإسهال، ولكن لا ينصح بتناوله مركزا خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة. كما يجب تناول الرمان بحذر في حالة الحساسية الغذائية.

وأيضا لا ينصح أبدا بتناول عصير الرمان مع بعض الأدوية وبالذات الخاصة بخفض مستوى الكوليسترول”.

ويضيف: خلافا للاعتقاد الشائع، نسبة عنصر الحديد في الرمان ضئيلة وصعبة الامتصاص. لذلك لا يمتص الجسم منها سوى 5 بالمئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تخضع هذه الكمية من الحديد لعدد من التغييرات قبل دمجها في عمليات التمثيل الغذائي.

ويقول: “لذلك، فإن الاعتقاد السائد بأن الرمان قادر على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم صحيح جزئيا فقط. أي من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى الأمثل من الحديد بمساعدة عصير الرمان فقط لأنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى شرب عدة لترات منه يوميا، وهو أمر محفوف بمخاطر عديدة بما فيها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

