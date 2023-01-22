المزيد من التسريبات حول تصميم ايفون 15 برو

مع إصدارات ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس قدمت ابل لنا تصميماً جديداً يحتوي على ثقب عريض للكاميرا الأمامية ونظام التعرف على الوجه بالإضافة إلى تكامل بينها وبين التصميم الخارجي فيما عُرف باسم الجزيرة التفاعلية Dynamic Island، يبدو أيضاً أنه مع هواتف ايفون 15 برو وايفون 14 برو ماكس سوف تضيف ابل المزيد من التعديلات إلى التصميم.

تعديلات قادمة في تصميم الشاشة

وفقاً لتسريبات أخيرة من حساب تويتر الشهير ShrimpApplePro فإن هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس سوف تأتي مع تغييرات في تصميم الشاشة.

التعديلات سوف تتضمن جعل حواف الشاشة أكثر نحافة من السابق كما ستكون الحواف ذات انحناء بسيط من الجوانب، وهذا الخليط بين الحواف النحيفة وانحنائها سوف يجعل شاشة الايفون تشبه أكثر المظهر الأمامي للجيل السابع والثامن من ساعة ابل.

هذا التصميم قد لا يقتصر فقط على إصدارات برو من ايفون 15 بل قد يشمل كذلك الإصدارات العادية. ميزة الجزيرة التفاعلية قد لا يتم تضمينها في الإصدارات العادية وسوف تبقى على حالها حصرية في إصدارات برو فقط.

الشاشات نفسها من ناحية النوع والجودة والمزايا قد تبقى على حالها دون تغيير، الاختلاف فقط على يطرأ على التصميم فقط.

تغييرات أخرى متوقعة في التصميم

مع هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس قد يتجاوز التعديل في التصميم ما هو أبعد من الشاشة.

تلك التعديلات قد تصبح عبارة عن تغيير في نوعية الأزرار وإحلالها بنوع جديد يعمل من خلال الاهتزاز الذي يحاكي الضغط الحقيقي.

أيضاً في نوع المواد المستخدمة في التصميم، إذ تشير تسريبات سابقة من نفس الحساب ShrimpApplePro إلى أن ابل قد تعتمد على إطار خارجي لهواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس مصنوعة من معدن التيتانيوم.

هذا سوف يجعل التصميم أكثر متانة من السابق وأكثر تحملاً وتعرضاً للضرر عند الوقوع.

نلاحظ مما سبق أن التعديلات سوف تشمل أكثر إصدارات برو من iPhone 15 وتلك سياسة متبعة من ابل منذ سنوات من أجل زيادة الفجوة وتوسيع الفوارق بينها وبين الإصدارات العادية.

هذا قد يعطيها الفرصة كذلك من أجل رفع أسعار هواتف ايفون 15 برو بنحو 100 دولاراً أمريكياً مقارنةً بالأسعار الحالية كما ورد في تقارير أخرى.