بعد OnePlus 11 – هذا ما نتوقع رؤيته من وان بلس خلال العام الجاري!

يمكننا الجزم على أن هاتف OnePlus 11 استطاع أن يحجز مقعده كواحد من أفضل الهواتف الذكية الرائدة لعام 2023، ولكن بالرغم من ذلك فما زلنا بانتظار وصول الهاتف إلى الأسواق العالمية لكي نتفقد مراجعاته ونتأكد من مستوى تقييماته مقارنة بسعر الإطلاق الصيني.

وعد ذلك يمكننا البدء في ترقب هواتف شركة وان بلس الأخرى. خلال عام 2023 نتوقع رؤية أكثر من ثلاث هواتف ذكية جديدة للشركة الصينية.

فبحسب تسريب Yougesh Brar من المتوقع أن يتم الكشف عن OnePlus 11R و OnePlus Nord 3 و OnePlus Nord CE 3 خلال الأشهر المقبلة.

الهواتف الثلاث تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين وكل منهما يندرج تحت شريحة سعرية مختلفة عن الأخرى. هذه استراتيجية جيدة من شركة OnePlus لاكتساب أكبر حصة ممكنة من سوق الهواتف متوسطة المدى، على الأقل في الصين وأغلب دول آسيا.

وبالتالي نستطيع أن نضيف على هذه المعلوما أنه من المؤكد أن هذه الهواتف الثلاثة تمر حالياً بمرحلة التطوير الأولى، ولكن لن تبدأ الشركة في مرحلة الإنتاج الكمي لها إلا قبل أسابيع قليلة من موعد إطلاقها الرسمي.

بما أن هاتف OnePlus 11 جاء بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 فمن المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 11R بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

للأسف OnePlus أكدت على أنه لا يوجد طراز “Pro” هذا العام إذ ستكتفي الشركة بالإصدار الأساسي فقط على الرغم من عدم كونه داعماً لتقنية الشحن اللاسلكي وعدم تصنيفه بأي معيار IP لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة لهاتف OnePlus Nord 3 فسيتم تجهيزه بمعالج ميديا تيك متوسط المدى Dimensity 8100 SoC، في حين أن هاتف OnePlus Nord CE 3 سيأتي بمعالج Snapdragon 695 SoC.

شرائح المعالجة السابق ذكرها تشتهر بقدرتها على تعزيز شكل الأداء العام مع المهام الروتينية والاستخدامات الاعتيادية وتوفر سرعة عالية في زمن الاستجابة. ومع ذلك، فهي بعيدة تماماً عن نتائج شرائح الفئة الرائدة، وخاصة عند النظر إلى معالج Snapdragon 695 الاقتصادي.

هذا هو كل ما لدينا في الوقت الحالي. بالتأكيد كنا نتمنى أن نرى هاتف OnePlus 11 Pro ولكن تأكيد رئيس الشركة بعدم وجود الهاتف في الحسبان تسبب في إحباط وخيبة آمال جمهور عريض.

ولكن دعونا فقط نتذكر أننا ما زلنا في الأسابيع الأولى من عام 2023، ولا يزال أمام العملاق الصيني فترة زمنية للتفكير في الأمر والتراجع عن قراره. دعونا نأمل أن تتبدل الأحوال في النصف الثاني من العام، فقط من أجل هؤلاء المتحمسين لامتلاك OnePlus 11 Pro.