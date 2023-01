الهند تبدأ قريبا باستخدام لقاح أنفي ضد عدوى كوفيد

الهند – أعلنت الهند عن البدء في 26 يناير باستخدام لقاح iNCOVACC ضد عدوى فيروس كورونا يعطى عن طريق الأنف، وهو من إنتاج وطني، لشركة Bharat Biotech. ويتزامن ذلك مع العيد الوطني للهند.

أعلن ذلك للصحفيين يوم الأحد رئيس مجلس إدارة الشركة، كريشنا إيلا. ونقلت قناة NDTV عن كريشنا قوله:” في 26 يناير، اليوم الوطني، سيتم الإعلان رسميا عن بدء استخدام لقاح الأنف ضد عدوى كوفيد”.

في ديسمبر من العام الماضي، وافقت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند على إدراج هذا الدواء في برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغين (18 سنة فما فوق).

أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع Covaxin أو Covishield يمكنهم الآن تلقي لقاح الأنف كجرعة منشطة.

