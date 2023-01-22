تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تفقد أجدد وأفضل التطبيقات المفيدة على متجر جوجل بلاي!

في يوم الأحد من كل أسبوع نسعد بصحبتكم معنا في جولة سريعة نتعرف من خلالها على بعض التطبيقات الجديدة التي تم طرحها على متجر جوجل بلاي مؤخراً. لا نستطيع أن نضمن لكم أن تكون جميع اختياراتنا مثالية للجميع ولكن على الأقل سيكون هناك تطبيق أو عدة تطبيقات تحتوي على شيء أو عدة أشياء مفيدة لاستخداماتك اليومية وحياتكم العملية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفمكم الأندرويد. وحتى لا نطيل عليكم بحشو المزيد من الكلمات في المقدمة هيا بنا نتعرف على قائمة التطبيقات التي اخترناها لكم هذا الأسبوع ونتمنى أن تنال إعجابكم.

Fajr – Wake up for Fajr Prayer

تطبيق الفجر هو تطبيق ذكي جداً لمساعدتك على الاستيقاظ من أجل تأدية صلاة الفجر في مواعيدها. على الرغم من أن التطبيق يحتوي على مواقيت لجميع الفروض الأخرى ولكنه يركز بشكل أساسي على صلاة الفجر تحديداً.

فثملاً قبل أن يؤذن لصلاة الفجر بمدة 15 دقيقة سيرن جرس المنبه ويفرض عليك بعض التحديات من أجل حلها لمساعدتك على تنشيط عقلك والاستعداد للنهوض من الفراش من أجل تأدية الفرض في مواقيته الصحيحة. يمكن للتطبيق تحديد موقعك الجغرافي بشكل تلقائي أو يمكنك ضبطه يدوياً. ولكن الميزة الأساسية هي التحديات والأسئلة الدينية العشوائية التي يطرحها عليك قبل وقت كل صلاة من أجل تنشيط ذهنك استعداداً لتأدية الفروض التالية.

السعر : مجاني

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Notifya

تطبيق Notifya هو تطبيق أمان ذكي جداً سيقوم بإرسال إشعار إليك بمجرد شعوره بفتح أي أبواب في منزلك بمساعدة مستشعرات الهاتف يتمكن التطبيق من تحديد التغيرات التي تحدث في الضغط الجوي في محيط الغرفة التي تتواجد بداخلها.

بمجرد أن يكتشف التطبيق باباً مفتوحاً سيقوم بإرسال إشعار فوري لإعلامك بالأمر وتأكد أن التطبيق يعمل بكفاءة عالية وقد تم تجربته بالفعل ومراجعاته إيجابية للغاية. من مميزات التطبيق أيضاً أنه يتكامل مع مساعد جوجل الرقمي ومدعوم على أغلب هواتف الأندرويد القديمة والحديثة ومن المتوقع أن يوفر الدعم للتكامل مع خدمات المنزل الذكية الأخرى مثل IFTTT وغيرها من الخدمات الأخرى.

السعر : مجاني

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AstraCrypt

تطبيق AstraCrypt بمثابة “المجلد الآمن” الذي يتيح لك القدرة على تخزين ملفاتك الثمينة وصورك الشخصية الحساسة في مأمن بعيداً عن أعين المتطفلين. التطبيق مدعوم بخوارزميات تشفير متقدمة ويتيح طرق عديدة من أجل تأمين الملفات ويدّعي المطور أنه لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى ملفاتك إذا كان على علم كابل بكلمة السر الخاصة بك.

تصميم التطبيق بسيط ويدعم نمط Material You من شركة جوجل ومجاني ولكن الجانب السلبي الوحيد أنه يفرض بعض القيود على حدود المساحة التخزينية للملفات بالنسخة المجانية ولكن يمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق الترقية إلى الإصدار المدفوع.

السعر : مجاني

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Intel Unison

تطبيق Unison هو تطبيق جديد من شركة Intel شبيه إلى حد كبير بتطبيق Phone Link من شركة مايكروسوفت حيث يتيح لك إمكانية ربط هاتفك الأندرويد بالكمبيوتر أو اللاب توب من أجل تنفيذ العديد من المهام والتعامل مع أغلب الإجراءات الأكثر تطلباً بواسطة الكمبيوتر بدلاً من الهاتف.

يمكنك اعتباره بمثابة تطبيق يستهدف تعزيز قدراتك الإنتاجية وتقليل التشتيت الناجم عن الهاتف الذكي. من خلاله يمكنك إجراء المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل وقراءة الإشعارات الواردة والتحقق من الصور والعديد من المهام الأخرى دون أن تحتاج إلى استخدام هاتفك على الإطلاق. التطبيق لا يزال جديد ولكنه مجاني وخالي من الإعلانات، ومع ذلك هو يحتاج المزيد من العمل من قِبل شركة إنتل للتعامل مع بعض المشاكل العرضية.

السعر : مجاني

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Unitto — calculate and convert

تطبيق Unitto هو في الأساس عبارة عن آلة حاسبة ولكنه في نفس الوقت يضم قاعدة بيانات ضخمة من أجل تحويل الوحدات بمختلف أنواعها.

في الواقع التطبيق يدعم أكثر من 430 وحدة بما في ذلك جميع الأطوال والمسافات بالمتر والملليميتر والسنتيميتر والبوصة والياردة وحتى السنوات الضوئية فضلاً عن الوحدات الأخرى مثل درجات الحرارة والعملات المالية والأوقات الزمنية والكثير غير ذلك. التطبيق بسيط ويدعم العديد من الثيمات الديناميكية وحتى الآن هو خالي من الإعلانات.

السعر : مجاني

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Arc – Seamless File Sharing

تطبيق Arc هو تطبيق جديد لنقل الملفات بسرعة عالية بين هاتفك الأندرويد وجهاز الكمبيوتر. المميز في تطبيق Arc أنه يدعم إمكانية نقل جميع الملفات بمختلف أنواعها وتنسيقاتها بغض النظر عن حجم الملف وهو مدعوم على كل من ويندوز وماك أيضاً. التطبيق مجاني بنسبة 100% وخالي من الإعلانات ويدعم مشاركة الملفات بين جميع أنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة باستثناء نظام لينكس فقط.

لا يتطلب التطبيق اتصال فعلي بالإنترنت نظراً لأنه يعتمد على الشبكة المحلية ويدعم نقل البيانات بسرعة لا تقل عن 30 ميجابت باستخدام الواي فاي WiFi وقد تصل إلى 45 ميجابايت في الثانية باستخدام نقاط الوصول. أيضاً من مميزات التطبيق أنه يدعم الوضع الداكن لتوفير البطارية وبديهي وسهل الاستخدام ولن تواجه أي مشكلة أثناء استخدامه.

السعر : مجاني

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Disable Notification Popups

إذا كنت تواجه صعوبة في إيقاف بعض التطبيقات من عرض الإشعارات المنبثقة التي تتسبب في تشتيت انتباهك وعدم تركيزك أثناء العمل أو المذاكرة فهذا التطبيق سيمنحك ميزة إيقاف هذه التطبيقات من عرضها للإشعارات المنبثقة بين كل حين والآخر.

بهذا الشكل لن تكون مُضطر على البحث بداخل إعدادات الإشعارات لكل تطبيق. فقط كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والبدء في تحديد التطبيقات التي تعرض إشعارات غير ضرورية بالنسبة لك، وحينها سيبدأ التطبيق في تولي المهمة من تلقاء نفسه.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Breathwrk

Breathwrk هو إحدى تطبيقات التأمل الجديدة التي تساعدك على الاسترخاء ويعتبر بمثابة إحدى أفضل التطبيقات على متجر جوجل بلاي لعام 2022.

سيساعدك التطبيق على التأكد من التقاط أنفاسك بشكل جيد والحد من مشاكل القلق والأرق التي تواجهك أثناء النوم. جميع ميزات تطبيقات التأمل الأساسية والأكثر أهمية متواجدة في التطبيق ويمكنك الوصول إلى قائمة لا نهائية من التمارين الرياضية التي يمكنك ممارستها لتحسين صحتك العامة. الجانب السلبي الوحيد أن التطبيق غير مجاني بالكامل، بل ستضطر على شراء الإصدار المدفوع منه بعد 7 أيام من استخدامك للنسخة التجريبية.

السعر : مجاني

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Ninja Must Die

لعبة Ninja Must Die هي لعبة ركض جانبية بها طابع رائع من التحديات والتشويق والإثارة مع جميع عناصر الحركة القتالية التشويقية. تحاول قدر الإمكان تجنب العقبات التي تواجهك في الطريق والتغلب على الزعماء والوحوش الأكثر فتكاً.

ومع ذلك اللعبة ليست سهلة، ستضطر على ترقية شجرة مهاراتك القتالية كلما تمكنت من تحقيق الفوز والانتصار على بعض الأعداء على طول الطريق. تمتاز اللعبة بوتيرة سريعة ومثيرة إلى أبعد الحدود وهي مجانية ولكن هناك بعض الحالات التي قد تضطر فيها على تنفيذ بعض عمليات الشراء من الداخل.

السعر : مجاني