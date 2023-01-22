تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – إليك باقو متنوعة من تطبيقات مختارة مجانية للتحميل!

موعدنا اليوم مع اللقاء الأسبوعي المتجدد الذي نعرض لكم فيه عدداً من التطبيقات المميزة لهواتف الايفون وأجهزة الايباد والتي تساعدكم على إنجاز المهام اليومية بصورة أفضل.

تطبيق Morfic خلفيات رائعة للايفون

هو تطبيق يحتوي على مجموعة من الخلفيات المميزة، والتي تتمتع بكونها خلفيات ديناميكية تتغير وفقاً للوقت على مدار اليوم وكذلك نسبة شحن البطارية.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق تشويش الخلفية

إذا كان لديك ايفون من نوع قديم لا يدعم ميزة تصوير بورتريه التي تركز على العنصر وتشوش الخلفية، يمكن تنزيل هذا التطبيق الذي سوف يحاكي هذا التأثير.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Flashtex المذاكرة بطريقة الكروت

هو تطبيق مفيد للدراسة والمذاكرة يساعدك على التعلم ومراجعة المعلومات بطريقة الـ Flash Cards أو الكروت والتي تضم معلومات مركزة ملخصة، وتذكرك بها في التوقيت الذي تريده ومزايا أخرى.

السعر : تحميل مجّاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Cronometer تتبع ما تأكل!

هو تطبيق يساعدك على تسجيل ما تأكل من أطعمة ومشروبات ويحدد القيمة الغذائية لها ومكوناتها والسعرات الحرارية بها، يساعدك التطبيق إذا كنت ملتزماً بحمية غذائية لإنقاص وزنك أو زيادة الكتلة العضلية مع التمارين الرياضية وغير ذلك.

السعر : مجّاني

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تطبيق Busuu تعلم اللغات

هو تطبيق مهم يساعدم على تعلم اللغات المختلفة (نحو 12 لغة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات أخرى) بطريقة سهلة وممتعة ومن خلال دورات مصممة خصيصاً للانتقال بك من المستويات الابتدائية إلى المتقدمة.

السعر : مجّاني